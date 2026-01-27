Con el servicio ferroviario en Cataluña colgando de un hilo, todavía con decenas de autocares cubriendo las rutas por carretera y el ánimo colectivo por los suelos, este martes el Ministerio de Transportes y el Govern, juntos, han presentado el plan de Rodalies para el próximo quinquenio, 2026-2030. Lo que han querido destacar más es la inyección en mantenimiento de la red ferroviaria, teniendo en cuenta que el accidente de Gelida de hace una semana ha desnudado unas Rodalies con necesidades urgentes de actualización.

Por este motivo, el plan de Rodalies destinará 1.340 millones en mantenimiento hasta el 2030, el doble de los últimos cinco años. Tal como había avanzado EL PERIÓDICO, la presión política de ERC ha empujado a aumentar esa partida, más allá de la constatación en forma de incidencias de las últimas jornadas, con desprendimientos en taludes, vías descalzadas o túneles a remozar. Adif actúa estos días en una trentena de puntos del país, con la intención de que la semana que viene se pueda retomar la normalidad en este servicio esencial.

Andenes de la estación de Sants. / Ferran Nadeu / EPC

Un 26% más

Transportes blande un aumento del 26% de la inversión para el próximo quinquenio respecto al 2020-2025. Serán 8.037 millones de euros, 1.691 millones más que en el quinquenio anterior. También se ha incorporado por primera vez un programa para construir talleres y vías de estacionamiento para absorber las necesidades de los 53 nuevos trenes que se irán incorporando al servicio progresivamente. La consellera Sílvia Paneque ha asegurado que se trata de un "esfuerzo inversor sin precedentes, que no solo son obras sino que queremos que el sistema funcione mejor, que haya más fiabilidad y más mantenimiento", ha pedido.

El secretario de Estado del Ministerio de Transportes, José Antonio Santano, ha querido en primer lugar hacer balance de lo logrado hasta el momento, por ejemplo que se ha ejecutado el 77% del plan anterior. Los 291 proyectos incluidos en el plan, ha explicado, tienen una media de cuatro millones de coste. Terraplenes en la R13, mejoras en la R1, renovaciones de vía en la R2, el acceso al aeropuerto (casi 400 millones, una de las más relevantes) y una larga lista. O el hito de haber hecho accesibles 92 de las 110 estaciones de Rodalies.

Plan acordado desde octubre

Santano y Paneque han asegurado que estaban trabajando en la nueva planificación desde hace meses. El secretario de Estado ha concretado que "estaba acordado" desde octubre y que el hecho de que se presente en estos momentos es para "demostrar" el compromiso en las inversiones en Rodalies.