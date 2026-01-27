Crisis ferroviaria
Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)
EP
MADRID
Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.
El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.
El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»
- La borrasca 'Ingrid' se ceba con Ibiza: lluvia, granizo, viento huracanado y hasta 53 incidencias
- Estos son los destrozos de 'Ingrid' en una nave comercial de Ibiza
- Vecinos de Ibiza, preocupados por desplomes en el tanque de tormentas: 'Esperemos que no se hunda la calle. Ni los edificios
- José Izquierdo, jefe de zona de Grupo Eroski en Ibiza y Formentera, sobre los techos en el polígono Eurocentro: 'Menos mal que solo son daños materiales