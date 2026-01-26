Transportes admite una fisura en el AVE de Madrid y Barcelona y limita la velocidad a 80 km/h en un tramo en Tarragona

El Ministerio de Transportes ha detectado la existencia de una fisura en la línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona, a la altura de L'Espluga de Francolí (Tarragona), a 115 kilómetros de Barcelona. Transportes insiste en que este hecho "no pone en peligro la cirulación", aunque ha aplicado una límitación de velocidad temporal a 80 kilómetros por hora.