Transportes admite una fisura en el AVE de Madrid y Barcelona y limita la velocidad a 80 km/h en un tramo en Tarragona

Se ha detectado a la altura de L'Espluga de Francolí, a 115 kilómetros de Barcelona, y el Ministerio afirma que "no pone en peligro la circulación"

Un tren AVE, en una imagen de archivo.

Un tren AVE, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS - Archivo

Juan Carlos Lozano

El Ministerio de Transportes ha detectado la existencia de una fisura en la línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona, a la altura de L'Espluga de Francolí (Tarragona), a 115 kilómetros de Barcelona. Transportes insiste en que este hecho "no pone en peligro la cirulación", aunque ha aplicado una límitación de velocidad temporal a 80 kilómetros por hora.

