La investigación señala a una fractura en la vía como causante del accidente ferroviario en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en un informe preliminar, ha situado a una rotura en la vía como el causante del descarrilamiento del tren Iryo y el impacto con el convoy Alvia de Renfe sucedido el pasado domingo en la provincia de Córdoba. Las muecas encontradas en los bogies de varios de los vagones del Iryo y de los trenes que circularon con anterioridad al accidente por el tramo de Adamuz, además de las deformaciones en el carril, "son compatibles" con que la vía estuviese fracturada antes del paso del tren que perdió el control, que insiste en que estas hipótesis "deben ser corroboradas por cálculos y análisis detallados".

El siguiente paso de la investigación será el envío de las muestras a un laboratorio metalográfico para determinar las posibles causas de la rotura de la vía, sin que se descarte todavía ninguna línea de investigación. Adicionalmente, en las próximas semanas se procederá a la descarga y análisis de los registradores de ambos trenes (equivalente a las cajas negras de un avión), que almacenan, entre otros datos, la velocidad a la que circulaban los trenes, los datos de frenada, comunicaciones y comportamiento dinámico de la composición en los instantes previos al fatal accidente que ha causado hasta el momento 45 víctimas mortales.

Muesca presente en la rueda derecha del eje 19 del tren de Iryo (coche 5, primera rueda, segundo bogie). / CIAF

Las muescas en las ruedas, la pista clave

El elemento que sostiene la hipótesis inicial y provisional es el patrón de muescas detectado en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5 del tren Iryo, los cuales no descarrilaron. La CIAF describe que estas marcas aparecen en todas las ruedas correspondientes a ejes impares, con un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4, compatible con un impacto contra la cabeza del carril. La comparación visual entre algunas de esas muescas y la sección del carril roto en la "zona cero" ofrece resultados "presumiblemente coincidentes", según el documento.

La explicación técnica que plantea el informe es que, al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura habría soportado inicialmente el peso completo de la rueda, descendiendo levemente. Al no "trabajar" solidariamente la parte posterior, se habría generado un pequeño escalón en la fractura: ese desnivel podría haber golpeado la llanta y dejado la muesca. La CIAF añade que, a velocidades de alrededor de 200 kilómetros por hora, la segunda rueda del bogie pasaría apenas unas centésimas de segundo después, sin tiempo para que el carril recupere la deformación, lo que encajaría con que el daño se concentre en la primera rueda.

Posible mecanismo de formación de las marcas en las ruedas en caso de haber una rotura de la continuidad del carril. / CIAF

En el coche 5, sin embargo, las marcas serían distintas: una señal en la zona exterior de la rodadura, compatible con un impacto cuando ya habría una pérdida mayor de continuidad en la vía. El documento relaciona ese cambio con otra observación de campo: tras el punto de rotura, el carril terminó volcado hacia el exterior, hacia el lado derecho en el sentido de la marcha, y con huellas de paso lateral de ruedas una vez tumbado. Esa secuencia es coherente, según la CIAF, con que el coche 6 del Iryo fuese el primero en descarrilar por una falta completa de continuidad para la rodadura.

Muescas en trenes que pasaron más de dos horas antes

Según la CIAF, además de las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, se han detectado muescas "con un patrón geométrico compatible" presentes en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de trenes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. En concreto, del tren 130 de Renfe, que pasó por Adamuz alrededor de las 19:09 horas, y el convoy 109-003 de Iryo, que lo hizo ocho minutos antes. Sin embargo, lo más llamativo es que otro tren de Iryo, que pasó casi dos horas y medias antes del accidente, a las 17:21 horas, presenta estas muescas.