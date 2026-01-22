Negociación
Generalitat y maquinistas acuerdan restablecer el servicio de Rodalies
Representantes de los trabajadores y del Govern redactan los términos del acuerdo para reanudar la circulación, que lleva más de 36 horas parada
El Govern catalán y los principales sindicatos de maquinistas de Renfe negocian un acuerdo para restablecer la circulación de Rodalies en Catalunya, lo que supondrá la reanudación de un servicio que ha estado interrumpido durante más de 36 horas, después del accidente de un tren en Gelida (Barcelona) que causó la muerte del conductor de un tren y dejó diversos heridos.
Fuentes del Ejecutivo catalán han detallado que los puntos concretos de este acuerdo los explicarán en rueda de prensa en unos minutos el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tras la reunión celebrada en la Estación de Sants de Barcelona entre sindicatos, Adif, Renfe y el Govern.
El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha argumentado que si este jueves el colectivo no ha ido a trabajar para cubrir el servicio de corta distancia en Catalunya ha sido porque "en ningún caso Adif nos trasladó ayer que Rodalies era segura con una información fiable". Ante las dudas sobre la seguridad de sus empleados, Semaf ha optado por pedirles que no acudieran a sus puestos de trabajo como medida de precaución.
"No nos han trasladado ningún informe técnico sobre la situación de la infraestructura", ha asegurado Martín en declaraciones a TV3. El portavoz del sindicato mayoritario del sector ha exigido que "se haga una auditoría para detectar los defectos y saber el estado real de la infraestructura". Y ha recordado que "después de Córdoba, nosotros informamos de que podía haber problemas en Catalunya".
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Buscando una solución para 'la playa más emblemática' de Ibiza: 'La ves y te dan ganas de llorar
- ‘Harry’ vuelve a inundar Ibiza y Formentera sin provocar daños graves a su paso
- Susto sin consecuencias en un autobús de línea con pasajeros en Ibiza
- Una fiesta convertida en un “parque de atracciones para adultos” este verano en Ibiza
- Solidaridad en Ibiza: Las Dalias cierra con un 'balance muy positivo' su recogida de juguetes