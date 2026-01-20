Iryo, el gran empeño del dueño de Air Nostrum

El tren descarrilado este domingo en Adamuz (Córdoba), el Iryo 6189, pertenece a la compañía italo-española Iryo. El mayor operador privado de alta velocidad de España, segundo en el escalafón tras la pública Renfe -propietaria del Alvia, el otro tren implicado en la tragedia- es un empeño personal del presidente de Air Nostrum, el valenciano Carlos Bertomeu, gran impulsor de la intermodalidad y de este proyecto.

Al iniciarse el proceso de liberalización del ferrocarril de alta velocidad en España, Bertomeu (Valencia, 1963) y propietario del 56 % del capital de la aerolinea valenciana fundada por la familia Serratosa, se convirtió en uno de los principales defensores de participar en ese proceso y se implicó en la búsqueda de un socio tecnológico que liderara el proyecto. Lo encontró en Italia, en su compañía pública, tras la renuncia del que iba a ser su socio estratégico, la española Acciona. Bertomeu, presidente de Iryo, expresó el lunes su conmoción por el siniestro: "Es un drama individual y colectivo. Yo estoy que no puedo".

La estructura accionarial de la compañía ha evolucionado desde su fundación. A enero de 2026, el capital de Iryo se reparte entre Trenitalia (51%) -el operador estatal de Italia, dependiente del grupo público Ferrovie dello Stato-, que tomó el control mayoritario de la firma tras adquirir un 6% adicional a finales de 2024; Air Nostrum (25%), la aerolínea franquiciada de Iberia liderada por Bertomeu; y Globalvia (24%), el grupo español especializado en la gestión de infraestructuras de transporte.

Operaciones

Iryo inició sus operaciones comerciales el 25 de noviembre de 2022, con un trayecto inaugural entre Madrid y Barcelona. En sus primeros dos años de actividad (hasta noviembre de 2024), la compañía informó de haber transportado a 13 millones de pasajeros. Al cierre del ejercicio 2025, las cifras preliminares indican que el número total de billetes vendidos desde el inicio de sus operaciones supera los 18 millones, con una cuota de mercado que oscila entre el 25% y el 30% en los corredores donde compite directamente con Renfe y la firma de origen francés Ouigo, según informa Efe.

A pesar de su éxito en captación de pasajeros, la empresa registró pérdidas de 79 millones de euros en su primer año completo (2023), una situación atribuida a los altos costes de los cánones de Adif y la agresiva guerra de precios en el sector. En 2024 logró reducir los números rojos a 31,5 millones.

Llegada del primer Iryo con pasajeros a la estacion Joaquin Sorolla de València / German Caballero

La operadora cuenta con una flota de 20 trenes ETR 1000 (Frecciarossa 1000), fabricados por Hitachi y Alstom, capaces de alcanzar velocidades de hasta 360 km/h. Su modelo de negocio se basa en la flexibilidad y una oferta segmentada en cuatro clases de servicio: Inicial, Singular, Singular Only You e Infinita.

Valencia

En la actualidad, Iryo opera en once destinos nacionales, con más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor que une Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete /Murcia.

A bordo, la compañía ofrece servicios diferenciales como gastronomía, conexión Wi-Fi de alta velocidad, enchufes individuales y acuerdos de intermodalidad (Cercanías gratuito con el billete de Iryo).

Seguridad

Durante sus tres primeros años de operación, la empresa mantuvo un historial de seguridad sin incidentes graves, hasta que este 18 de enero de 2026 ha registrado el primer accidente de gran magnitud en la alta velocidad privada en España.

Durante estos años la trayectoria de Iryo no ha estado exenta de tensiones laborales y administrativas, según Efe. Sindicatos como Semaf (maquinistas) han denunciado en diversas ocasiones la falta de personal para cubrir el aumento de frecuencias y ha alertado sobre la fatiga de las plantillas. Por su parte, CGT ha mantenido conflictos abiertos por las condiciones de las dietas y pluses de nocturnidad y ha calificado los acuerdos de otros sindicatos con la empresa como "limosnas".