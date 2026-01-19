Vodafone se rearma en su negocio clave de dar servicios digitales a miles de empresas en España

Vodafone España ha convertido su división especializada en grandes empresas, pymes y administraciones públicas en un pilar de su crecimiento. La teleco, controlada ahora por el grupo británico Zegona, se ha hecho fuerte en el segmento de empresas y acumula seis trimestres consecutivos de incrementos de ingresos (frente a la caída del conjunto de la facturación del grupo). Y es en los nuevos servicios digitales para compañías donde la operadora, cada vez más una empresa tecnológica, donde se está haciendo más fuerte y está consiguiendo disparar sus ingresos (con un incremento del 22% en su primer semestre fiscal, con datos hasta el pasado septiembre).

Vodafone Empresas se rearma y está reforzando en los últimos meses su apuesta por los servicios digitales de alto valor añadido a clientes corporativos, tanto grandes grupos como pequeñas y medianas empresas, para dar la batalla en un negocio clave actualmente en el sector, en el que todas las operadores se están volcando.

La unidad especializada en nuevos servicios digitales del grupo ha conectado ya a más de 7.000 pymes a una solución de ciberseguridad tradicionalmente reservada a grandes compañías. Una red gestionada y segura que permite a las pequeñas y medianas empresas interconectar sedes, empleados y servicios cloud de forma distribuida, optimizando recursos y garantizando una conectividad continua y resiliente.

Vodafone España cuenta con una unidad de negocio especializada específicamente en ciberseguridad para dar soluciones desde pymes a hasta grandes corporaciones, y ha creado una red nacional de centros de operaciones de seguridad (SOC) interconectados, especializados en la detección, análisis y respuesta ante incidentes. Una iniciativa,que cuenta con más de 200 profesionales especializados, y que pretende ser un paso decisión en la estrategia de la teleco para crecer en el negocio de la protección digital avanzada en todo el territorio nacional.

En el ámbito del internet de las cosas (IoT), Vodafone Empresas ha alcanzado ya más de 15 millones de dispositivos conectados en el mercado nacional, en una evolución creciente impulsada en gran medida por las balizas conectadas V16 que deben instalarse en los automóviles para emergencias y por una serie de proyectos estratégicos en colaboración con las principales administraciones (de la mano de los PERTE y los fondos europeos) y operadores de agua del país.

Además, la teleco ha desarrollado una nueva plataforma que permite habilitar una nueva generación de servicios inteligentes apoyados en una red específica NB-IoT (Narrowband IoT) con cobertura en todas las capitales de provincia y sus alrededores. La operadora también ha continuado innovando en el negocio de las redes privadas 5G tanto en el sector público como en en el privado, para desplegar una infraestructura específica para cada cliente. Un nicho para el que la propia compañía calcula que “el 24% de las empresas ya está probando soluciones de red privada 5G o planea desplegarlas en los próximos meses”, según se recoge en un informe interno de operadora.

Solución ‘antiapagones’

Tras el gran apagón eléctrico del año pasado y el apagón de las telecomunicaciones que también conllevó, las compañías españolas han tomado conciencia de la necesidad crítica que supone garantizar la conectividad de manera ininterrumpida. Vodafone España ha lanzado un servicio que permite especialmente a grandes empresas contar con líneas de respaldo mediante eSIM, que están listas para usarse en caso de caída del operador principal o falta de cobertura en zonas clave. Varias compañías del Ibex 35 ya están utilizando este servicio, según fuentes de la teleco.

La solución Always On está dirigida a empresas que requieren una continuidad operativa sin interrupciones y que no se pueden permitir quedarse sin conectividad, aunque sea de forma puntual. Compañías con personal crítico, como directivos clave, equipos de emergencia, comerciales en movilidad o trabajadores en remoto, y que necesitan un plan de contingencia ante incidencias con su operador principal, ciberataques o caídas de red. Este servicio forma parte de un ecosistema integral de Vodafone España que también incluye servicios de respaldo de la fibra con la red móvil 5G y con conexión satelital.