Iryo asegura que el tren descarrilado en Adamuz se revisó por última vez el 15 de enero

La empresa de transportes participada mayoritariamente por el Estado italiano, Iryo, ha emitido un comunicado en el que asegura que el tren que circulaba “en un tramo recto”, en dirección Málaga–Madrid, “es de nueva construcción”, fabricado hace tan solo cuatro años, y cuya “última revisión se realizó el pasado 15 de enero”. Es decir, que tres días antes del descarrilamiento, producido la tarde del domingo 18 de enero, el convoy habría sido revisado.

Además, la compañía ha explicado que el CEO de Iryo se desplazó anoche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno y seguir de cerca la evolución de la situación. También el presidente de la compañía, Carlos Bartomeu, “se está desplazando a la zona del suceso”.

Según la información disponible hasta el momento trasladada por la empresa, el tren 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid, salió ayer, domingo 18 de enero, de la estación de origen a las 18:40 horas con 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista a bordo. A las 19:45 horas, y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua.

Por su parte, Renfe ha explicado que este descarrilamiento, que invadió la via contigua, provocó el vuelco del tren Alvia 2384 que circulaba en sentido contrario, dirección Madrid-Huelva. Además, Adif ha asegurado que quince minutos después del accidente, la empresa de infrastructuras "constituyó su comité de crisis" para trabajar con autoridades, servicios y operadoras ferroviarias.

Por su parte, Iryo ha habilitado un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 402. Asimismo, la compañía ha activado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas.

Primer operador privado, segundo, por detrás de Renfe

Iryo es el primer operador ferroviario privado de alta velocidad en España por número de frecuencias y volumen de flota, fruto de la liberalización del transporte ferroviario iniciada en 2019. Aunque por número, le supera la pública Renfe. Está participado por Trenitalia (empresa pública ferroviaria italiana, que es el principal accionista), Air Nostrum y Globalvia.

En España, iryo opera a través de del Operador Ferroviario de Levante (ILSA), la empresa española que opera en la red de alta velocidad española bajo la marca 'Iryo', tras adquirir el 6% a Air Nostrum. Ilsa se fundó en abril de 2015 por un grupo de socios de la aerolínea regional española propiedad de Carlos Bartomeu, Air Nostrum, con el objetivo de convertirse en el primer operador privado de trenes de pasajeros en España y competir con Renfe.

Según las últimas intervenciones de Favara, el objetivo actual de Iryo es el de prestar servicio en el corredor Barcelona-València, un movimiento previsto para 2028, siempre que se complete infraestructura y se lleven a cabo los trámites necesarios. “Nuestro tren ya está listo. Cuando la parte administrativa esté cerrada, podremos empezar”, afirmó el pasado mes de diciembre en un debate celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Además, dijo que "la liberalización ha dado al viajero el derecho a elegir, y ahora la competencia no solo es precio: es calidad, es puntualidad”, defendió.

Según los últimos datos compartidos por iryo, la empresa acumula más de 13 millones de viajeros, una ocupación media del 73% y una cuota de mercado de entre el 23% y el 28% en la mayoría de sus corredores. Actualmente, gestiona aproximadamente 30 % de las frecuencias totales en la red liberalizada y conecta 11 destinos, incluidos Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba y Málaga.