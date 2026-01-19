Las aerolíneas defienden que Aena puede invertir 10.000 millones y bajar sus tarifas

La Asociación de Líneas Aéreas, que reúne al grueso de las grandes aerolíneas, como Ryanair, Iberia, Vueling, easyJet y Air Europa, entre otras, afirma que Aena puede invertir los 10.000 millones de euros anunciados y, al mismo tiempo, bajar sus tarifas. “Las grandes inversiones que Aena tiene que acometer son compatibles con la senda de bajada de tarifas”, ha defendido el presidente de esta asociación, Javier Gándara, durante su intervención en el XII Foro de Innovación turística, organizado por el grupo hotelero Hotusa.

Aena y las compañías aéreas están inmersas en la negociación de lo que se conoce como DORA III, que es el documento quinquenal (2027-2031), en el que en el que el gestor aeroportuario recoge las principales actuaciones en los aeródromos españoles en los próximos años y en el que se establecen las tarifas a pagar por las compañías para financiar esas inversiones. Se trata, pues, del importe que Aena cobra a las aerolíneas por usar sus terminales, pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones, servicios de seguridad o servicios de 'handling' y que estas repercuten en los precios de los billetes de avión que adquieren los pasajeros.

El gestor aeroportuario debe enviar una primera propuesta a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes del 15 de marzo, mientras que su aprobación definitiva se prevé el 30 de septiembre. Y aunque las conversaciones entre las dos partes son confidenciales, el anuncio del gestor aeroportuario de invertir 10.000 millones hasta 2031, que supone triplicar las inversiones de los últimos seis años, anticipa una nueva senda al alza a partir de 2027 por parte del gestor semipúblico (el 51% del capital están en manos del Estado español, a través de Enaire).

Tras la salida a Bolsa de Aena, en 2015, el Gobierno estableció un esquema transitorio de diez años en los que no se podían hacer inversiones superiores a los 450 millones de euros al año ni subir las tarifas para evitar sobreinversiones. Pero ese periodo finaliza este año y Aena ha anunciado ya un incremento de las tarifas del 6,5% para el próximo año, hasta una media de 11,03 euros, lo que ha provocado las críticas de las compañías, sobre todo de Ryanair, que ha anunciado un recorte de plazas en los aeropuertos más pequeños.

“Si se extendiera el régimen transitorio de las tarifas debería ir asociado a un régimen transitorio de las inversiones, lo que no es compatible es una cosa sin la otra", han explicado en varias ocasiones fuentes de la empresa. El gestor justifica estas inversiones para dimensionar los aeropuertos que están cerca del colapso: "Es materialmente imposible mantener un régimen transitorio que limite la inversión sin poner en riesgo el crecimiento de los aeropuertos, del turismo y de la economía".

Sin embargo, las aerolíneas defienden lo contrario. Son partidarias de que una congelación o reducción de las tarifas propicia el crecimiento del tráfico aéreo y, con ello, aumentan los beneficios de Aena, como ha ocurrido en los últimos 10 años en los que las tarifas han estado limitadas. "Estos últimos diez años hemos tenido un círculo virtuoso porque las tarifas aeroportuarias han ido bajando (7% en términos nominales y un 31% en términos reales), el tráfico aéreo ha crecido y los beneficios de Aena han sido récord. Lo que planteamos es que ese círculo virtuoso, que lleva casi nueve años, se repita en el nuevo periodo regulatorio", ha explicado Gándara.