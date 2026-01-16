Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

Según los datos del Gobierno, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, 6 décimas más que el año anterior

Trabajadoras recogiendo fresas en Palos de la Frontera (Huelva).

EFE

Madrid

La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, con Venezuela y Colombia como los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1 % del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10 %, encabezados por el transporte y almacenamiento (26 % más), mientras que el de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2 % y este colectivo ya representa el 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia.

