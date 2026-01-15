COVAP reduce más de un 18% la huella de carbono en cada litro de la leche de vaca que produce

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) sigue avanzando en su estrategia de sostenibilidad. Prueba de ello es la reducción de más del 18 % de la huella de carbono en el ciclo de vida de su leche de vaca. Tal y como explica M.ª Dolores López, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de COVAP, la Cooperativa lleva a cabo este proyecto de medir y mitigar el impacto ambiental del ciclo de vida de su leche de vaca, buscando mayor eficiencia y rentabilidad en toda su cadena de valor. "En COVAP medimos no solo para saber dónde estamos, sino para mejorar. Esta reducción no es únicamente una cifra: es una evidencia del compromiso real de nuestros ganaderos y de nuestros equipos técnicos por construir ganaderías e industrias más eficientes, resilientes y respetuosas con el medio ambiente", señala.

Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la multinacional americana Alltech dentro de su visión global Planet of Plenty®. Para la medición y análisis de los datos y para establecer las pautas de mitigación, se ha utilizado la herramienta Alltech ECO2, certificada por Carbon Trust. Se trata de un modelo anual y exhaustivo que ha permitido evaluar, desde sus inicios en 2020, un total 230 ganaderías de vacuno de leche, que representan cerca del 80 % de los litros que procesa COVAP al año. Los datos de medición de 2024 han sido verificados favorablemente por AENOR.

Los datos de la medición de la huella de carbono correspondientes a 2024 han sido verificados por AENOR

Además, COVAP ha contemplado desde la fase inicial del proyecto, junto a los productos lácteos, la medición y la mitigación del impacto ambiental del ciclo de vida de sus productos cárnicos (ternera y ovino), posicionándose como la primera industria en España, certificada por AENOR, por abordar y verificar un proyecto integral de estas características en el sector.

Infografía Huella de Carbono horizontal / COVAP

Importantes logros en ganadería e industria

Las evaluaciones iniciales en el ciclo de vida de la leche de vaca, identificaron que la alimentación, las emisiones entéricas y la gestión de purines eran las principales fuentes de emisiones, representando más del 90% del total. Por ello, el mayor impacto en la reducción de la huella proviene del trabajo realizado en las ganaderías.

Ante esta evidencia, se han llevado a cabo medidas en nutrición avanzada, en reducción de las emisiones entéricas y el acompañamiento técnico al ganadero, para asesorarle en temas de manejo, de eficiencia energética y en el uso de energías renovables en las ganaderías con el foco puesto en el bienestar animal.

En la fase industrial se han puesto en marcha acciones como el nuevo modelo energético de la Cooperativa, en su apuesta por las energías renovables, o el cambio de tratamientos térmicos, consiguiendo la reducción de consumos energéticos y de agua.

Estas medidas han tenido un impacto directo y positivo logrando una reducción de más del 18 % en la huella de carbono de cada litro de leche de vaca. Esta reducción equivale a retirar cerca de 56.000 coches de combustible fósil de las carreteras españolas en un año.

Próximos pasos hacia una máxima sostenibilidad

COVAP continuará desarrollando medidas de mitigación personalizadas para la totalidad de sus ganaderías e industrias, con el objetivo de reducir la huella de carbono del conjunto de sus productos.

La información obtenida se incorporará a la aplicación Covapps, de modo que los socios podrán consultar de forma sencilla el impacto ambiental de sus ganaderías y compararlo con el conjunto de la Cooperativa. Este indicador se integrará como una herramienta clave para apoyar la gestión diaria e identificar futuras oportunidades de mejora.