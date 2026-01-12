Vivienda
El Gobierno inicia en Madrid la transformación de Campamento para construir 10.700 viviendas asequibles
Sánchez asiste al inicio de la demolición de antiguos cuarteles militares en el sur de la capital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, un paso previo a la construcción de 10.700 viviendas asequibles en la zona.
Al evento asisten también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El inicio de las demoliciones marca el arranque operativo del proyecto, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible en la capital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La Justicia tumba un plan para ocultar propiedades en Ibiza y evitar una deuda de 551.000 euros
- Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower
- Historia de Ibiza: Cuando Sant Carles ayudó a financiar la guerra de Roma
- Un autónomo de Ibiza deberá devolver una prestación de 9.500 euros al no justificar la inversión exigida
- Dos fincas en Sant Josep y una sociedad pantalla: así se elaboró el 'plan deliberado' para estafar medio millón de euros en Ibiza
- La UD Ibiza renace en Cartagonova al ritmo de Davo y Fran Castillo
- Los servicios secretos militares alemanes en Ibiza