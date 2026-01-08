Sabadell reparte 370 millones de euros entre sus accionistas y ya suma el 46% del beneficio acumulado a septiembre

El Banco Sabadell ha repartido este lunes un dividendo en efectivo de 0,07 euros por acción, con un desembolso total de unos 370 millones de euros, el segundo pago a cuenta con cargo a los resultados de 2025. Este abono se suma al primer dividendo a cuenta pagado el pasado 29 de agosto, también de 0,07 euros por título. Entre ambos, Sabadell ya ha distribuido 740 millones de euros, cerca del 46% del beneficio acumulado hasta septiembre.

La entidad aún tiene pendiente un tercer pago con cargo a 2025, que se realizará previsiblemente entre marzo y abril de 2026, una vez el consejo concrete la propuesta definitiva de dividendo complementario. Ese último tramo cerrará el reparto ordinario del ejercicio y permitirá igualar o incluso superar la remuneración del año anterior, en línea con los compromisos aprobados en la última junta de accionistas.

6.300 millones hasta 2027

Más allá del calendario inmediato, el plan de remuneración para el periodo 2025-2027 del Sabadell contempla un retorno total de 6.300 millones de euros, que combinará dividendos en efectivo y programas de recompra de acciones. El esquema incluye el reparto del 60% de los beneficios generados en ese periodo, la distribución de todo el capital que exceda del umbral del 13% y, como pieza clave, un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros ligado a la venta de su filial británica TSB que se aprovó el pasado mes de agosto. Los accionistas de la entidad apoyaron entonces de forma masiva (la mayor afluencia de capital en 20 años y porcentajes de votos positivos superiores al 99%) la venta de TSB al Santander por unos 3.100 millones de euros.

Así, solo en 2025, el banco prevé destinar unos 1.300 millones de euros a retribuir a sus accionistas. Para 2026 y 2027, la cifra mínima comprometida se eleva a 2.500 millones, lo que sitúa al Sabadell entre las entidades más generosas del sector en términos de retorno al capital.

Dividendos durante la opa

Esta “lluvia de dividendos” no es ajena al contexto, marcada por la opa hostil de BBVA lanzada sobre la entidad catalana. De hecho, una de las estrategias defensivas que empleó el Sabadell para hacer fracasar la oferta de compra fue aprovechar la buena evolución de sus resultados, así como la desinversión en TSB, para anunciar de forma anticipada remuneraciones récord a sus accionistas, que posteriormente revisaba repetidas veces al alza a medida que la evolución de sus cuentas se lo permitía.

En esa línea, el banco desveló el pasado mes de noviembre, en la presentación de resultados entre enero y septiembre, que ya cuenta con un margen de 100 millones de euros para cumplir lo prometido a sus propietarios para los próximos seis meses (3.600 millones). Además, de las previsiones que ha anunciado y las expectativas de beneficio anual que le dan los analistas se desprende que esa cifra podría aumentar hasta rondar los 250 millones a principios de 2026, lo que abre la puerta a reforzar aún más la remuneración o a reservar capital para el futuro.