Planas defiende Mercosur pese al malestar en el campo: "Es un grave error verlo como una amenaza"

El ruido vuelve al El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a defender el acuerdo de Mercosur este jueves y ha lamentado la reacción de los ganaderos en España, Francia e Italia en los últimos días. El máximo responsable de Agricultura ha reiterado que considera que "es un grave error ver a [Mercosur] como solo una amenaza" y ha reivindicado que representa una "oportunidad para el sector agroalimentario” de la Unión Europea (UE). En concreto, también ha avanzado que considera que la UE está "en condiciones de alcanzar una mayoría cualificada que permita ratificar el acuerdo con Mercosur en los próximos días".

Los comentarios llegan durante una jornada cargada con tractoradas y movilizaciones por parte de los agricultores en partes de Europa, que este jueves han vuelto a retomar las manifestaciones en distintos puntos de Catalunya y Francia. Según el Ejecutivo, Mercosur también plantea una "oportunidad para el sector vitivinícola" en Europa, que a su juicio "está muy a favor" de la adopción del tratado.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque de los países sudamericanos conocidos como el Mercosur fue respaldado por Italia este lunes a pesar del descontento que ha llevado a ganaderos a las calles en Francia, España e Italia en las últimas semanas. El pacto, que creará un mercado de 780 millones de habitantes tras un tratado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ha vuelto a reavivar el malestar en el campo en los últimos meses.

Además, el ministro ha admitido que aunque existe un ambiente de "escepticismo y descontento" en el sector agrario tras el anuncio del acuerdo con Mercosur, ha defendido que España debería apoyar su aprobación en Bruselas. Por otro lado, en plena tensión con el sector agrario, Planas también ha apuntado a la necesidad de reformar la Política Agraria Común (PAC), que se encuentra en el epicentro de las demandas de los ganaderos y agricultores, que han exigido un fin a los recortes de la PAC.

Entre otros ordenes del día, Planas ha revelado la Estrategia Nacional de Alimentación, donde prevé aprobar dos leyes donde comprometerá 315 milones de euros destinados a seguros agrarios en el ámbito de la pesca.

La evolución de la peste porcina

El ministro Planas también ha subrayado que el Ministerio sigue trabajando estrechamente con los socios internacionales para evitar el contagio de la peste porcina africana (PPA), aunque ha recalcado que siguen existiendo muchas "incógnitas" e "interrogantes" significativas sobre su origen. Entre otros comentarios, el socialista ha remarcado que el brote de la gripe aviar está "muy condicionada a los calendarios".