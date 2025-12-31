Indra capitaliza el 'boom' de la defensa y Puig aún sufre el elevado precio de su salida a bolsa

Se va 2025, y con él, un año de éxitos para el Ibex 35. El selectivo europeo ha sido el mejor de Europa, acumulando una revalorización del 49%, mientras que sus competidores principales se mueven entre el 5% -para la Bolsa de Milán- y el 22% -para el DAX de Fráncfort.

Solo hay cinco valores que han culminado el año cotizando en rojo en el Ibex: Puig, Cellnex, Amadeus, Telefónica y Redeia, lo que evidencia el gran momento que vive el selectivo.

Entre temores a una burbuja por la Inteligencia Artificial, la guerra comercial promovida por Trump y las tensiones geopolíticas, el parqué madrileño ha sabido surfear con éxito las agresivas olas que ha traído 2025.

Dos han sido los sectores protagonistas en uno de los mejores años de la historia del Ibex: la defensa, que ha sabido capitalizar la necesidad de rearme vista en el Viejo Continente ante las amenazas de un posible conflicto armado contra Rusia; y la banca, que bajo la guía del Banco Central Europeo (BCE) ha acumulado extraordinarios resultados.

Sin embargo, el Ibex 35 también ha tenido sombras: valores que, a pesar de ser pocos, han firmado un año para olvidar. A continuación vemos los ganadores y perdedores de un año fulgurante para la Bolsa española.

El campeón español de la defensa

Indra ha sido, sin duda, el ganador del año en el Ibex 35. Con una revalorización del 186,05%, la compañía presidida por Ángel Escribano desde enero de 2025 ha protagonizado un año estelar desde el cambio de mando, que puso a Marc Murtra, expresidente de la compañía, al frente de Telefónica.

"El aumento de la tensión geopolítica y el giro estratégico de Europa hacia un mayor gasto en defensa han cambiado las reglas del juego. En España, el Gobierno ha señalado a Indra como pieza clave del proceso de rearme, canalizando gran parte del presupuesto a través de la compañía", señala Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.

El pasado mes de noviembre, los accionistas de la empresa refrendaron la compra del 89,68% de Hispasat, compañía presidida por el exministro y astronauta Pedro Duque. Y a principios de diciembre, un consejo sin Ángel ni Javier Escribano, ausentes por evidente conflicto de interés, aprobó la integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar.

En sus últimos resultados, la compañía disparó su beneficio un 58%, hasta los 291 millones, situando su cartera de pedidos en 9.500 millones. Sin embargo, 2026 traerá una incógnita para Indra: la posibilidad de un pacto de paz entre Rusia y Ucrania, que disminuya tensiones y quite a Europa la idea de aumentar el gasto en Defensa.

La punta de lanza de un sector clave

"Si hay un sector que explica el éxito del Ibex 35 este año, ese es el financiero. Y dentro de él, Santander ha sido un claro protagonista". Las palabras de Pinto evidencian la posición de la entidad presidida por Ana Botín dentro del sector financiero español. La totalidad de la banca ha obtenido una rentabilidad media cercana al 100%, pero ha sido Santander quien, al igual que Unicaja, que ha exhibido una revalorización superior al 130%, se ha llevado la palma.

El 23 de diciembre, cuando el banco volvió a cotizar en los dos dígitos por primera vez en quince años, fuentes del mercado explicaban a EL PERIÓDICO que el punto de inflexión para el Santander fue que el mercado ha comprado finalmente su posición como plataforma global de servicios financieros.

Con una capitalización bursátil de 148.000 millones de euros, que lo convierte en el mayor banco de Europa continental al superar a UBS, Santander se ha visto beneficiada por la ralentización de las bajadas de tipos en Europa, incluso existiendo la posibilidad de que llegue un movimiento al alza.

Transformarse para crecer

El caso de Solaria es un claro ejemplo de que a veces es necesario reinventarse para seguir creciendo. La compañía de fotovoltaica vive el momento actual centrada en nuevas líneas de negocio, como la incursión en el negocio de data centers, que aprovecha su infraestructura eléctrica para abastecer estos centros, en cuya construcción se encuentran inmersas cotizadas como ACS o Merlin.

El éxito lo demuestra su revalorización, del 132,25%. Los resultados confirman que el modelo es escalable, con fuertes incrementos de ingresos y beneficio, al registrar un beneficio neto de 82 millones de euros, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior. "Eso sí, no todo es perfecto: el elevado ritmo inversor presiona el flujo de caja y aumenta la deuda. El gran reto será convertir la capacidad instalada en caja real", destaca Pinto.

Dudas hoy, potencial mañana

Pasamos a los perdedores, y el primero de ellos es Puig. La compañía catalana ha vivido un 2025 altamente volátil, y termina saldando el año con pérdidas del 14,79%. Uno de los motivos es la caída en el negocio de los perfumes, su principal línea de negocio, que este año ha crecido solo un 2,8%.

Sin embargo, como señala Pinto, "el maquillaje (+18,8%) y cuidado de la piel (+10,5%) están ganando tracción, con marcas como Charlotte Tilbury liderando el cambio".

Una transición accidentada

A pesar de que hay compañías con pérdidas más acusadas que ella, tampoco ha sido el año de Telefónica en el Ibex 35. La compañía, que cambió de presidente en enero tras suceder Marc Murtra a José María Álvarez Pallete, ha cerrado 2025 con pérdidas del 4,43%, y se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración que abarca varios frentes. El primer es reducir su exposición a Latinoamérica, exceptuando Brasil, un mercado que considera clave, habiendo formalizado ya la venta de varias de sus filiales.

El otro proceso cobra un carácter más humano: Telefónica ha impulsado un expediente de regulación de empleo (ERE) que se prevé que afecte a 5.500 trabajadores de varias de sus compañías, que implicará un gasto de 2.500 millones en indemnizaciones durante años, con 455.000 euros de media por trabajador.

El recorte del dividendo, algo que Telefónica no había hecho nunca, es otra piedra en la mochila de la compañía, que anticipa un periodo de caminar en el desierto debido a la profunda reorganización emprendida por la dirección, saldada por el momento con una devaluación del 5,47%.

Un desliz que ha marcado el año

Uno de los puntos calientes a nivel informativo del año, que permanece aún sin resolver, ha sido el gran apagón de abril. El corte de suministro que dejó sin luz durante casi un día a España entera dañó gravemente la imagen del operador, Redeia, que ha saldado el año peor de lo que lo empezó -con una devaluación del 3,78%- y entrando a formar parte del club de los cinco valores que saldan 2025 en rojo.

A pesar de su desempeño negativo, como apunta el analista, los resultados de la compañía presidida por Beatriz Corredor no han sido del todo negativos, "con los ingresos creciendo un 3% y el beneficio a niveles estables". Sin embargo, parte del mal año de Redeia se explica a través de la falta de crecimiento inmediato, así como el fuerte aumento, de 1.000 millones, de los gastos de capital de la compañía.