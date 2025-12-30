Los 5 cambios para los autónomos que entran en vigor en 2026 y afectan a su bolsillo
GABRIEL UBIETO
El año 2026 arranca con una serie de novedades legislativas de la que tienen que estar atentos los trabajadores autónomos, pues varias de ellas afectan directamente a sus bolsillos. Algunas de estos cambios ya son conocidos y serán de aplicación inmediata con el inicio del año, como un mayor control por parte de Hacienda de los canales de pago digital o una leve revalorización, de entre menos de un euro y siete euros mensuales, de las cuotas que pagan cada mes los afiliados al RETA.
Otros han sido anunciados, pero todavía no tienen fecha concreta de aplicación, como es el caso de una reforma en mayor profundidad del sistema de cotizaciones. Y algunas estaba previsto que empezaran a regir ya entrado este ejercicio, pero el Gobierno ha decidido dar un mayor margen para que los autónomos se preparen para cumplir con los nuevos requisitos, como es el caso del Verifactu.
MEI: subida de cotizaciones
Desde el 1 de enero entrará en vigor la revalorización del conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo introducido en 2023 sobre las cotizaciones que pagan todos los afiliados de la Seguridad Social. Incluidos los autónomos. Este aumento de las cuotas lo pactó el Gobierno con los sindicatos y busca inyectar más dinero en la Seguridad Social para financiar el sistema de pensiones.
La novedad que entra en vigor este año es que, tal como estaba previsto, el MEI sube de 0,8 puntos sobre las cotizaciones a abonar hasta los 0,9 puntos. En términos monetarios, eso se traduce en un aumento de 73 céntimos para el autónomo que cotiza por la base mínima (el MEI representará un recargo total de 5,9 euros mensuales) y de 7,07 euros para el autónomo que cotiza por la base máxima (el MEI representará un recargo total de 5,9 euros mensuales). Esto se sumará a la cuota habitual que ya paga cada mes y que este año, de manera potencialmente transitoria, empieza el ejercicio congelada.
Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La burocracia está ahogando a los autónomos"
La burocracia se ha convertido en el "segundo trabajo" del autónomo. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncia que los más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia en España dedican, de media, 200 horas al año a papeleo y obligaciones con distintas administraciones. Traducido: casi un mes laboral perdido en gestiones y cumplimientos, además de la actividad diaria.
El impacto, además, es económico. ATA estima que esas 200 horas, valoradas en 15 euros por hora, suponen 3.000 euros anuales por autónomo. En conjunto, la factura se eleva a 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas invertidas en trámites, modelos, notificaciones y declaraciones.
