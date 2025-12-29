El precio de la vivienda cierra 2025 con las mayores subidas desde la burbuja

El mercado residencial despide 2025 con un auténtico 'boom' en el precio de la vivienda, cuyo valor medio cerró el cuarto trimestre con un crecimiento del 13,1% en cifras interanuales, según las cifras publicadas este lunes por la tasadora Tinsa. Este incremento en términos reales —descontada la inflación— asciende hasta el 10%, un fenómeno generalizado en todo el territorio nacional, pero que coge especial relevancia en los principales polos de empleo y turismo.

Los incrementos interanuales por encima del doble dígito solo son comparables con los registrados en el anterior 'boom', que remató con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera a partir de 2007. En el actual ciclo, que arranca en 2015-2016, la vivienda había situado su tope de revalorización entre el 5% y el 8% en cifras interanuales. El precio medio de la vivienda en España se sitúa en torno a 2.091 euros por metro cuadrado a cierre de año, con una brecha cada vez más visible entre los mercados más tensionados y las zonas con avances moderados.

"En 2025 el empleo ha continuado mostrando resistencia, el poder adquisitivo de los hogares se ha normalizado junto a la inflación y las bajadas de los tipos de interés de referencia por parte del Banco Central Europeo (BCE) durante la primera mitad del año siguieron contribuyendo a reducir el coste hipotecario. Estas condiciones favorables para el acceso a crédito se han conjugado con el fuerte aumento de la población experimentado desde la pandemia y todo ello ha derivado en una demanda residencial robusta", apunta el último informe de la mencionada tasadora.

En el mapa autonómico, once comunidades registran variaciones interanuales superiores al 10%. Entre ellas destaca la Comunidad de Madrid, con una revalorización del 19,6%, Comunidad Valenciana, del 15,9%, y Cantabria, del 15,8%. Analizando por precio, la capital también lidera el ránking, donde se sitúa de media en 3.799 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, en 3.644 euros, Cataluña, en 2.549 euros, y País Vasco, en 2.530 euros.

La obra nueva alcanza los 3.300 euros por metro cuadrado

En el caso de la obra nueva, los precios han subido un 8,9% en el último año, alcanzando un nuevo máximo histórico de 3.298 euros por metro cuadrado, según las cifras publicadas también este lunes por Sociedad de la Tasación a partir del análisis de 44.671 viviendas en 2.209 promociones. Esta compañía prevé que el coste de adquisición de un inmueble a estrenar siga al alza en 2026, pudiendo alcanzar los 3.365 euros por metro cuadrado a cierre de marzo.

A nivel autonómico, todas las comunidades registran alzas en el último año, las más bajas es Asturias, del 4,4%, mientras los precios en Cataluña, Comunidad de Madrid, y País Vasco, Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia han pulverizado sus máximos históricos en los últimos meses. Precisamente, Madrid es la región con mayor revalorización en 2025, del 10,7% de Madrid, seguida de cerca por Baleares (10,1%), Cataluña (9,6%) y Comunidad Valenciana (8,6%).