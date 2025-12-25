Menos burocracia
La Eurocámara aprueba una simplificación de la PAC y más ayudas para los pequeños agricultores
Las nuevas reglas aumentan las ayudas a las pequeñas explotaciones, limitan los controles administrativos y flexibilizan algunos requisitos
EP
El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a una reforma de simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) destinada a reducir la carga burocrática para los agricultores y a reforzar el apoyo a las pequeñas explotaciones, mediante menos controles, mayor flexibilidad en los requisitos medioambientales y un aumento de las ayudas directas.
Las nuevas reglas, respaldadas por una amplia mayoría de la Eurocámara --629 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones--, aumentan las ayudas a las pequeñas explotaciones, limitan los controles administrativos y flexibilizan algunos requisitos para el mantenimiento de las tierras agrícolas.
"Los agricultores necesitan normas claras, menos burocracia y saber qué pagos van a recibir. Lo aprobado hoy demuestra lo que hemos defendido desde el principio: podemos contar con normas más sencillas y un mejor apoyo, sin debilitar las protecciones medioambientales y sociales", ha señalado el eurodiputado portugués André Rodrigues, ponente de la posición del Parlamento sobre una reforma que deberá también aprobar formalmente el Consejo antes de su entrada en vigor.
Entre las principales novedades, las pequeñas explotaciones podrán recibir hasta 3.000 euros anuales en ayudas directas, por encima de lo inicialmente planteado, y acceder a un nuevo pago único de hasta 75.000 euros destinado a impulsar el desarrollo de sus explotaciones.
La reforma también introduce mayor flexibilidad en el cumplimiento de las normas medioambientales. A partir de 2026, las tierras agrícolas conservarán su condición de tierras de cultivo aunque no hayan sido aradas o resembradas, una medida pensada para preservar la biodiversidad y evitar costes innecesarios para los agricultores.
Además, según el comunicado emitido por el Parlamento, las explotaciones ecológicas cumplirán automáticamente los requisitos medioambientales en las parcelas ya certificadas o en proceso de conversión. En paralelo, las nuevas normas limitan a una sola inspección oficial al año los controles sobre el terreno, de modo que los agricultores no tendrán que someterse a visitas repetidas de la administración.
- Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
- Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
- Polémica en un vuelo entre Ibiza y Sevilla en Navidad: 'Estáis oficialmente desembarcados del avión
- Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
- Lo prometido es deuda: Ara Malikian vuelve a Ibiza en enero
- Alerta amarilla para el día de Navidad en Ibiza y Formentera
- Robo de langostinos en un Lidl de Ibiza: así se castiga según el Código Penal
- Ibiza reclama al Estado que le devuelva el solar donde proyecta construir viviendas para jóvenes