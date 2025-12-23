Las pensiones no contributivas y el IMV subirán un 11,4% en 2026

Las pensiones mínimas no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) subirán a partir del 1 de enero de 2026 entre un 11,4%, mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. La ministra confirma unos importes que ya avanzó en su última entrevista con EL PERIÓDICO.

La pensión mínima no contributiva subirán 64 euros al mes, pasando de los actuales 564,7 euros al mes (en 14 pagas), hasta 629 euros. Estos subsidios son los que cobran aquellas personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe.

Cuotas de autónomos congeladas

Las cuotas de los trabajadores autónomos quedarán congeladas a partir del año que viene en el mismo importe que las vigentes para 2025. La falta de un acuerdo con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia ha forzado al Ejecutivo a postergar la actualización de cotizaciones, tal como ambicionaba y estaba contemplado en el acuerdo social cerrado durante la anterior legislatura.

Cuotas de los autónomos en 2026 Tabla que muestra las cuotas de los autónomos para el año 2026.

Esta decisión afecta a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia dados de alta y que cotizan en base a sus rendimientos, encuadrados en el esquema de 15 tramos definido por el Gobierno.