Tecnología para la conservación de Sierra Nevada y Sant Llorenç del Munt

Cada vez más personas eligen pasar su tiempo libre disfrutando de la naturaleza, por lo que la gestión de los espacios protegidos se ha convertido en uno de los principales retos de la conservación en España. Solo en 2024, la Red de Parques Nacionales superó por primera vez los 16 millones de visitantes, una cifra récord que refleja el creciente interés por estar en contacto directo con la naturaleza. Este incremento ha intensificado la presión sobre los ecosistemas especialmente sensibles. Con este escenario, la iniciativa Tech4Nature ha dado un nuevo paso en España con la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas para analizar la relación entre las personas y el entorno natural en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, en Granada, y en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en Barcelona.

Impulsado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) junto al programa TECH4ALL de Huawei, el proyecto incorpora modelos de monitorización basados en sensores de luz y sonido, análisis automatizado de imágenes y dispositivos de captura acústica. Estas herramientas permiten obtener datos precisos sobre la presencia humana y su posible impacto en la biodiversidad, facilitando una gestión más eficaz del uso público y apoyando la conservación de especies vulnerables.

Sierra Nevada: ecosistemas de alta montaña

En el caso de Sierra Nevada, Tech4Nature ha puesto en marcha un programa experimental centrado en los ecosistemas de alta montaña, especialmente en los borreguiles, hábitats de gran valor ecológico y alta sensibilidad. El objetivo es estudiar los patrones espaciales y temporales de los visitantes y comprender cómo actividades como el senderismo o las pernoctaciones influyen en la flora y la fauna del parque.

En paralelo, se han desplegado cámaras de fototrampeo y dispositivos acústicos autónomos que permiten recopilar una gran cantidad de información. Estos datos se analizan posteriormente mediante algoritmos capaces de detectar la presencia y abundancia tanto de visitantes como de aves, así como de identificar patrones de movimiento. Los resultados reforzarán las campañas de sensibilización dirigidas al público, mejorarán la regulación del uso recreativo y optimizarán las labores de seguimiento y vigilancia por parte de los gestores del espacio protegido.

Sant Llorenç del Munt i l’Obac: actividades recreativas

En el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el proyecto avanza en una segunda fase centrada en la monitorización de actividades recreativas especialmente complejas de gestionar, como la escalada y la espeleología. Se trata de prácticas que, aunque reguladas, pueden coincidir con zonas de alto valor para especies sensibles, como murciélagos y aves nidificantes.

En este entorno natural, Tech4Nature está empleando sensores de luz, sistemas acústicos y tecnologías de captura de imagen para analizar la frecuencia, distribución espacial y temporal de estas actividades, tanto en cuevas como en zonas de escalada donde la presencia humana está permitida o condicionada.

La información obtenida aportará datos a los responsables del parque para evaluar el grado de cumplimiento de las normas, ajustar medidas de regulación y vigilancia y promover un uso responsable compatible con la conservación de los valores naturales.

Aspectos legales y éticos

De forma paralela, esta iniciativa también está elaborando un estudio de referencia sobre los aspectos legales y éticos asociados al uso de tecnologías de monitorización de biodiversidad y visitantes en áreas naturales protegidas. Este trabajo, liderado por UICN Med con el apoyo de la Fundación URV, tiene como objetivo ofrecer directrices prácticas a gestores, operadores tecnológicos y responsables públicos.

Las conclusiones definitivas se publicarán en 2026, aunque durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, celebrado en octubre de 2025, ya se presentaron algunas recomendaciones preliminares. El objetivo de Tech4Nature es que estas herramientas sirvan de apoyo a la gestión de los espacios protegidos sin comprometer la protección del patrimonio natural.