El Ibex 35 amanece plano a la espera de la reunión del BCE

En tierra de nadie. Así ha comenzado el Ibex 35 la jornada bursátil de este jueves, claramente marcada por el acontecimiento macroeconómico del día: la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en la que se espera que la máxima autoridad mantenga intactos los tipos de interés en el 2%. Sin embargo, algunos expertos han alertado de que, en el futuro, no sería extraño ver al BCE volver a subir los tipos.

En esta estasis, el Ibex 35 ha amanecido con un alza ligerísima del 0,03%, lo que coloca al selectivo en los 16.943,60 puntos, rondando la cota psicológica de los 17.000, que ya conquistó esta misma semana.

En el plano internacional, de un corte más geopolítico, el Gobierno de Israel ha anunciado un acuerdo por el que suministrará gas a Egipto con la participación de la empresa estadounidense Chevron en el que sería "el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel", según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha cifrado el valor del mismo en 112.000 millones de shékels (29.500 millones de euros).

Por su parte, atendiendo a los acontecimientos empresariales a nivel nacional, el gestor aeroportuario Aena, a través de su filial de Desarrollo Internacional, ha alcanzado un acuerdo con la compañía InfraBridge para adquirir el 51% del capital de la nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford (LBA) y del 49% del aeropuerto de Newcastle (NCL), ambos situados en Reino Unido, por un importe de 270 millones de libras, 309 millones de euros al cambio.

Con estos avances, los mayores ascensos del Ibex en los primeros compases de la jornada se los apuntaban Logista (+0,62%), Repsol (+0,61%), Cellnex (+0,61%) e Iberdrola (+0,56%). Por contrario, en el lado de los descensos, Ferrovial (-1,06%) e IAG (-0,67%) destacaban.

Atendiendo a las plazas clásicas del Viejo Continente, las bolsas europeas iniciaban la jornada en signo mixto. Fráncfort cedía un 0,08%, mientras que Milán, Londres y París subían un 0,08%, un 0,07% y un 0,02%, respectivamente.

Y en cuanto a las materias primas, el crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,8%, hasta situarse en los 60,13 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ascenso del 0,9% que lo llevaba a alcanzar los 56,30 dólares.

Por último, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1734 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,276%.