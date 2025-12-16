Política, seguridad ciudadana, economía y empleo dominan la conversación social

El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, ha presentado este martes en el Foro Impulsa de Badajoz las principales conclusiones del Estudio de Tendencias Informativas 2025, elaborado por Prensa Ibérica y la consultora LLYC. El informe, el tercero consecutivo de ámbito nacional, analiza el comportamiento y las preferencias de la conversación de los españoles entre julio de 2024 y junio de 2025 a partir de la navegación de más de 137 millones de lectores de los diarios del grupo y de más de 400 millones de menciones en redes sociales.

"Hay muchos estudios de opinión, pero este no se apoya ni en encuestas ni en la medición de apoyos o rechazos, sino en un análisis cuantitativo y cualitativo real de la interacción ciudadana a los contenidos publicados en los 23 diarios de Prensa Ibérica repartidos por todo el territorio nacional, y de la conversación digital", ha explicado. Para ello utiliza un indicador propio, el Índice de Interés Informativo, que permite clasificar los contenidos según su relevancia social, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial. El estudio no analiza si la ciudadanía está a favor o en contra de algo, pero sí cómo se conversa y con qué argumentos. Se interpreta a través de la escucha

A nivel nacional, los grandes ejes de la conversación son la política y la seguridad ciudadana, seguidos de la economía y el empleo —marcados por el impacto del apagón eléctrico—, la sanidad, el deporte, el cambio climático y la transformación tecnológica —sobre todo tras la dana de Valencia—, la cultura, el transporte y la movilidad, la ciencia y la innovación, la igualdad y los derechos, el ocio y la vivienda, una temática transversal cuya presencia real es mayor de lo que refleja su posición en el ranking. "En el estudio se detecta una dicotomía entre la información local y la nacional. Lo local tiende a consensos y acuerdos mientras que a nivel nacional se prioriza lo ideológico y se tiende a la polarización", ha detallado Guillot.

"Hay muchos estudios de opinión, pero este no se apoya en encuestas, sino en un análisis real de la interacción ciudadana" SERGI GUILLOT — Director general de Prensa Ibérica

ranking tematicas interes informativo / Prensa Ibérica

Andalucía y Extremadura

En Andalucía, el interés se concentra en la seguridad ciudadana, seguida muy de cerca por la política y la economía, mientras que en Extremadura la política lidera claramente la conversación, por delante de la seguridad ciudadana, la economía, la sanidad y el cambio climático. "Ambas comparten temáticas como la economía, con la agricultura y la pesca con claro dominio, la vivienda, el empleo o la cultura, con el patrimonio como tema preferente", ha detallado el director general de Prensa Ibérica durante su intervención. Temas que serán tratados en diferentes exposiciones en este foro.

Además, el estudio profundiza en cómo estas grandes temáticas agrupan subdebates. En economía y empleo destacan el empleo público, las condiciones laborales y los cambios en el tejido económico local. El cambio climático se aborda tanto desde episodios extremos como desde una preocupación estructural por la sequía y la gestión del agua. Pero también por los efectos de la dana de Valencia y la pregunta de ¿y si la dana ocurre en mi territorio? La sanidad mantiene un peso relevante, marcada por el cáncer, la saturación del sistema público y las listas de espera, con un fuerte componente de relatos personales. La vivienda refleja un escenario de fuerte tensión por la escasez de oferta y la subida de precios.

"Andalucía y Extremadura comparten temáticas como economía, vivienda, empleo y cultura" SERGI GUILLOT — Director general de Prensa Ibérica

El informe subraya que la conversación pública rara vez se articula en debates estancos: los temas se entrelazan y la transversalidad es la norma, con un espacio informativo que oscila entre lo micro y lo macro y sitúa al ciudadano en el centro