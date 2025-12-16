Directo | Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz: "El eje Lisboa-Madrid debe dar un paso al frente"

El Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reúne este martes, 16 de diciembre, a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de reflexión.

Sigue aquí el 'minuto a minuto' de la jornada del Foro Impulsa.

Santamaría: "Extremadura ha liderado el crecimiento de salarios en España" El consejero ha destacado también el "liderazgo" de Extremadura en el crecimiento nacional de salarios. Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, Santamaría ha apuntado las mejoras en creación de empleo joven. "Para que esto no pare, las administraciones tenemos que seguir colaborando", ha opinado.

Guillermo Santamaría, consejero extremeño, toma la palabra: "Estamos viviendo un momento económico sin precedentes" Guillermo Santamaría Galdón, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, ha señalado en su intervención agradeciendo a los empresarios su papel en "el momento económico sin precedentes" que vive Extremadura. "El tejido empresarial mantiene un buen tono, creándose más de mil empresas este año", ha subrayado.

Gragera: "Creo que existe la capacidad empresarial para liderar grandes proyectos de inversión" El alcalde ha opinado que el territorio en cuestión tiene la "capacidad empresarial" para liderar "grandes proyectos de inversión".

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, toma la palabra: "El eje Lisboa-Madrid debe dar un paso al frente" Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, ha dado la bienvenida a los asistentes a la ciudad que representa, destacando que se trata de la "puerta de entrada y salida a Portugal". El mandatario, además, ha destacado la importancia de conectar vía férrea la capital portuguesa con Madrid: "El eje Lisboa-Madrid debe dar un paso al frente".

Moll: "Este proyecto busca visibilizar oportunidades, exigir compromisos, reconocer buenas prácticas y apoyar a quienes trabajan por los territorios del Suroeste" Este proyecto busca, en palabras del presidente de Prensa Ibérica, "visibilizar oportunidades, exigir compromisos, reconocer buenas prácticas y apoyar a quienes trabajan por los territorios del Suroeste". El objetivo es "que estos territorios empujen con fuerza, que la colaboración público-privada florezca y que la amistad entre España y Portugal sirva para alumbrar un nuevo modelo de desarrollo con el eje del Suroeste como protagonista", concluyó Javier Moll.

Moll señala que el futuro del Suroeste "pasa por reforzar la alianza ibérica" Javier Moll, que puso en valor la mesa redonda con los alcaldes de Madrid, Badajoz y Lisboa, cree evidente que "el futuro del Suroeste pasa por reforzar la alianza ibérica. España y Portugal están destinadas a pensar, planificar e invertir juntas", aseguró. "Desde los puertos atlánticos de Sines, Setúbal y Lisboa, el Suroeste ibérico es la puerta occidental de Europa, y ciudades españolas como la propia Badajoz representan un gran nodo de conexión. La cooperación energética, la interconexión digital, la investigación universitaria conjunta y el impulso de la agroalimentación son campos en los que hay que redoblar el esfuerzo de colaboración entre ambos países".

Moll: "El Suroeste ibérico es la puerta principal de Europa" El presidente de Prensa Ibérica cree que el Suroeste merece este desarrollo: "Hoy en día, vive una profunda transformación que, a través de energías limpias, avances digitales y talento local, está en condiciones de situarse a la vanguardia de la nueva economía verde". Ha recordado, además, que cuando hablamos de este territorio hablamos de "la puerta principal de Europa".

Moll: "Esta tierra tiene importantes carencias estructurales" El presidente de Prensa Ibérica ha reivindicado el AVE Madrid-Lisboa como eje central de este desarrollo del suroeste. "En el centro de este desafío ponemos la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, cuya puesta en marcha no puede seguir aplazándose", ha destacado.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, inaugura el foro: "El impulso del suroeste es una oportunidad estratégica para España" Javier Moll, presidente Prensa Ibérica, ha inaugurado el Foro Impulsa. "Impulsar el Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España", ha señalado en su intervención.