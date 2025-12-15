La cocina de siempre, lista para Navidad

Cuando se acercan las fiestas, las mesas se llenan de recetas tradicionales, reencuentros y sabores que evocan el hogar. Y Casa Mas se ha consolidado como una de las marcas de referencia para quienes buscan recetas frescas, elaboradas con ingredientes de calidad y fieles a la cocina mediterránea.

Con más de tres décadas de historia, este año Casa Mas ha querido sumar un ingrediente más: el compromiso. Por ello, ha lanzado la campaña #DeCaneloACanelo, una iniciativa solidaria en colaboración con La Marató de 3Cat, que tiene como objetivo contribuir a la investigación del cáncer.

La campaña invita a compartir y sumar, también desde la cocina. Parte de la recaudación obtenida con la venta de sus canelones se destina a la Fundación La Marató de 3Cat, en una iniciativa que refuerza el vínculo emocional con los consumidores.

Recetas que se disfrutan con los cinco sentidos

Y es que si algo define la propuesta de Casa Mas es su capacidad para conectar con lo esencial: el sabor, el tiempo compartido, la tranquilidad de saber que lo importante está resuelto. En unas fiestas donde cada minuto se valora, contar con una cocina que lo pone fácil —sin renunciar a nada— es el mejor regalo anticipado.

Esta Navidad, miles de hogares volverán a confiar en Casa Mas. No solo por sus productos, sino por todo lo que representan: el sabor de lo bien hecho, la tranquilidad de lo resuelto y la emoción de compartir.

Porque Casa Mas es ese tipo de cocina que llega cuando más se necesita: cuando el tiempo apremia, pero las ganas de disfrutar bien siguen intactas. Por eso, en Navidad, sus platos se vuelven imprescindibles: no solo resuelven el menú, lo elevan. Y lo hacen con una propuesta que combina ingredientes naturales, recetas tradicionales y un sabor que se reconcilia con la cocina de toda la vida.

Casa Mas propone una cocina cercana, fresca y sin pasteurizar que resuelve el menú navideño con calidad, sabor y ese toque casero que emociona

Canelones de carne asada, de pollo y de pato con foie con ese toque gratinado que despierta la memoria gustativa. Basta con gratinar y servir. Solo necesitas elegir bien y mantener el sabor de lo auténtico.

En unas fiestas marcadas por el ajetreo, las reuniones y la logística doméstica, tener una parte del trabajo hecho —y bien hecho— no solo alivia, se agradece. Poder centrarse en la compañía sabiendo que la comida está a la altura, es un pequeño lujo al alcance de todos.

Y ahí es donde Casa Mas marca la diferencia: platos frescos que saben a cocina casera. "Cada vez más personas nos eligen en estas fechas porque saben que les ayudamos a llegar mejor, a estar más presentes, a compartir y a disfrutar", explica Sebastià Mas, director general de la compañía. El objetivo no es solo alimentar: es emocionar. Y eso se consigue cuando cada receta está pensada no solo para ser práctica, sino también para generar placer.

Canelones de Casa Mas / Ivan Raga

La receta perfecta para compartir

Detrás de cada receta de Casa Mas hay una historia de cocina real. La compañía nació en 1993 en Castellterçol (Barcelona), cuando su fundador instaló una pequeña cocina en los bajos de su casa familiar. Lo que empezó con croquetas y canelones se ha convertido, tres décadas después, en una marca presente en miles de hogares y puntos de venta en toda España. Pero el espíritu sigue siendo el mismo: ofrecer soluciones gastronómicas de calidad, que resuelven el día a día sin renunciar al sabor de siempre.

Con su campaña solidaria #DeCaneloACanelo, la marca ha sumado un ingrediente más a sus platos: el compromiso con la investigación del cáncer

Hoy, Casa Mas elabora más de 50 recetas frescas, sin pasteurizar, combinando tradición culinaria y procesos modernos. Sus platos comparten la misma esencia: ingredientes de calidad, recetas honestas y la voluntad de emocionar a través de la gastronomía. Porque comer bien no debería ser una excepción, y en fechas como la Navidad, mucho menos.