La normativa que regula las obligaciones de las empresas en la gestión de los residuos de los envases ha ampliado la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a los envases industriales y comerciales. Desde ese momento, todas las compañías están obligadas a responsabilizarse del tratamiento y gestión de los residuos de sus propios envases.

A este marco se sumará el nuevo Reglamento europeo de envases (PPWR), publicado el pasado mes de febrero y cuya entrada en vigor está prevista para el 12 de agosto de 2026. Esta normativa introducirá requisitos más exigentes de diseño, reciclabilidad, reutilización y reducción. Para las empresas, supondrá revisar sus envases, procesos y sistemas de cumplimiento para adaptarse a los nuevos estándares.

En ese camino, Envalora se presenta como un aliado clave. Hablamos con Joan Ros, director general de Envalora, para profundizar las funciones de la empresa y qué implicaciones tiene en este cambio.

¿Qué es Envalora y qué funciones cumple?

Envalora es el sistema colectivo autorizado para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa. Nuestro papel es doble: garantizar el cumplimiento con seguridad jurídica y eficiencia económica e impulsar la economía circular a través de un modelo más sostenible, basado en la prevención, la reutilización y la promoción del reciclado.

En 2026, Envalora aplicará tarifas reducidas y bonificará a las empresas por sus residuos de envases bien gestionados con el objetivo de premiar las prácticas sostenibles.

¿Cómo funciona operativamente Envalora?

Hemos diseñado modelos operativos tanto para envases de un solo uso como para envases reutilizables con dos sistemas SDDR; abierJOAN ROS «2.700 empresas confían en Envalora para cumplir con la normativa de envases» DIRECTOR GENERAL DE ENVALORA Envalora vela por el cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor y ayuda a sus empresas adheridas a impulsar la economía circular a través de un modelo más sostenible to y cerrado. Los trámites se centralizan en nuestra plataforma digital Envanet, que permite gestionar todo el ciclo de vida del envase. Es un sistema que simplifica trámites, reduce errores y aporta transparencia. Además, hemos incorporado herramientas como el lector de Documentos de Identificación para agilizar procesos y bonificaciones.

¿Qué empresas están afectadas por esta normativa y qué sanciones tienen si no la cumplen?

Todas las empresas españolas o extranjeras que ponen envases industriales y comerciales en el mercado español están afectadas, sin importar su tamaño o sector. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y en la obligación de corregir la situación, además de un riesgo evidente para su reputación.

¿Cuántas empresas están adheridas a Envalora y cuál es su perfil?

Hoy contamos con más de 2.700 empresas adheridas, y más de mil, adheridas o no adheridas, ya reciben bonificaciones por la correcta gestión de sus residuos. Son compañías de sectores muy diversos — química, plástico, metal, automoción, construcción, alimentación— y de distintos tamaños.

¿Qué coste supone para una empresa formar parte de vuestro programa?

El coste depende de la cantidad y el tipo de envase. En 2026 ofrecemos tarifas muy competitivas y, además, ofrecemos bonificaciones por la buena gestión de los residuos de envases. Nuestro objetivo es fomentar la economía circular, favoreciendo prácticas de ecodiseño y reutilización de envases, en línea con la nueva normativa europea que entrará en vigor el 12 de agosto de 2026.

«Nuestro objetivo es acompañar a las empresas en y que la RAP se aplique de forma sencilla y segura»

¿Qué ventajas aporta en comparación con gestionarlo individualmente?

La principal ventaja es la simplificación. Gestionar la RAP de forma individual es complejo y costoso. Con Envalora, las empresas tienen seguridad jurídica, menos carga administrativa y acceso a bonificaciones económicas directas.

¿Qué objetivos o mejoras tarifarias se han introducido de cara a 2026?

En 2026 aplicaremos tarifas reducidas y tarifas específicas para envases de gran formato y reajustaremos a la baja el importe mínimo anual, facilitando la participación de pequeñas empresas. Seguiremos bonificando a las empresas por sus residuos de envases bien gestionados gracias a la eficiencia del sistema y que las tarifas premien las prácticas sostenibles.

¿Qué acciones realiza Envalora para o acompañar a las empresas?

Organizamos webinars, jornadas sectoriales y elaboramos guías prácticas, además de ofrecer atención personalizada y planes empresariales de prevención y ecodiseño. También hemos publicado en Envanet tutoriales y herramientas que facilitan la carga de la documentación.