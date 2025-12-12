Los hijos de Isak Andic se pronuncian por primera vez para conmemorar el aniversario del fallecimiento

Los tres hijos de Isak Andic, fundador de Mango, han rendido homenaje a su padre en la sede central de la compañía en Palau-solità i Plegamans (Barcelona) al cumplirse, este domingo, un año de su fallecimiento. Lo han hecho evocando su visión empresarial, su generosidad y el impacto socioeconómico de su legado.

En concreto, los tres hermanos, Jonathan, Judith y Sarah, se reunieron frente a la escultura de Jaume Plensa para depositar flores en memoria de su padre, en el mismo lugar donde, en diciembre de 2024, todas las personas que forman o han formado parte de la compañía homenajearon al fundador.

"Esta semana hace un año que Isak nos dejó y, como hijos suyos, deseamos honrar su memoria compartiendo unas palabras en su recuerdo. Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad", destacan los tres hijos del empresario en una carta que difunde Europa Press.

"Llegó a Barcelona siendo apenas un joven con sueños enormes y una determinación que ya entonces sorprendía. Con el tiempo, ese sueño tomó forma y dio lugar a una empresa que se convertiría en uno de los grandes motores económicos del país y del sector de la moda. Mango nació con el propósito de que la moda estuviera al alcance de todas las personas y ese espíritu sigue vivo en cada tienda, cada equipo y cada proyecto que hoy forma parte de la compañía", subrayan.

Sus tres hijos destacan además que el impacto de Isak Andic trascendió lo empresarial, ya que "elevó el nombre de Barcelona y la proyectó al mundo con un orgullo contagioso". "Para él, la ciudad y su espíritu mediterráneo no eran solo un punto en el mapa, sino una fuente de inspiración: una forma de entender la creatividad y el diseño", añaden en la misiva.

Gracias a su impulso, explican sus hijos, Mango se convirtió en un "puente" entre Barcelona y las grandes capitales del mundo, desde Paseo de Gracia en Barcelona hasta Oxford Street en Londres, la Quinta Avenida en Nueva York, Haussmann en París o en la Galería Vittorio Emanuele II en Milán, "llevando el nombre de la ciudad que lo acogió a prácticamente todos los rincones del planeta".

Llevar a Mango a las principales ciudades del mundo

"Isak era un trabajador incansable. Solía decir que no descansaba hasta 'vaciar la maleta', una analogía de su esfuerzo constante desde sus inicios como vendedor. Su visión siempre fue clara: llevar Mango a las principales ciudades del mundo", subrayan. Hoy, la compañía cuenta con cerca de 3.000 tiendas repartidas en más de 850.000 metros cuadrados, presencia en más de 120 mercados y más de 17.000 personas.

"Isak llegó a construir una red global de millones de clientes, colaboradores (a nuestro padre le gustaba llamar así a todos los empleados de Mango), proveedores y franquiciados, con quienes buscaba mantener un vínculo cercano, sin importar su rol. Él solía decir que Mango era una empresa que pertenecía a todas las personas que trabajaban o habían trabajado allí", afirman los tres hijos en la carta.

Para el fundador de Mango lo más importante era trabajar con buenos profesionales que también fueran buenas personas, según recuerdan Jonathan, Judith y Sarah, para quienes en el universo de la moda su padre fue "un visionario adelantado a su tiempo", ya que "rompió moldes, abrió caminos y se atrevió a experimentar cuando pocos lo hacían".

En este sentido, subrayan que fue el primero que empezó con la venta 'online', promovió la expansión internacional a través de las franquicias y convocó para las campañas de Mango a supermodelos icónicas de los 90 como Naomi Campbell y Kate Moss, además de otras caras reconocibles del mundo del cine y el deporte.

Padre "cercano y afectuoso"

Por otro lado, los tres hijos del fundador de Mango destacan que para ellos y para su familia, su mayor legado es el personal. "Isak fue un padre cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que escuchaba de verdad, que celebraba los triunfos ajenos y que siempre encontraba tiempo para acompañar a quienes amaba, por más exigente que fuese su jornada. Con la misma humildad con la que empezó vendiendo ropa en mercadillos siendo un adolescente, mantuvo siempre los pies en el suelo y una mirada cálida hacia los demás", destacan.

La misiva termina subrayando que su memoria sigue viva en la actualidad no solo en la empresa que construyó o en los reconocimientos que recibió, sino en los valores que transmitió a sus hijos: "la determinación, la creatividad y la generosidad discreta. Su legado inspira el futuro de nuestra familia y de su obra empresarial", concluyen sus hijos.