Telefónica reduce ya el ERE a menos de 5.500 bajas y mejora condiciones a los que se quedan para acercar un pacto con los sindicatos

Telefónica y sindicatos avanzan en la doble negociación sobre el gran recorte de plantilla que quiere ejecutar y sobre los convenios colectivos de sus filiales españolas. La dirección de la teleco sigue reduciendo el número de afectados de los ERE (actualmente se quedarían ya por debajo de las 5.500 salidas, frente a las 6.088 planteadas inicialmente), al tiempo que acepta mejoras en las condiciones laborales y económicas de los que se quedarán en el grupo tras el ajuste laboral.

Telefónica accede a una de las grandes reclamaciones que los sindicatos, la de ampliar hasta 2030 la vigencia de todos los convenios colectivos (ya lo había hecho en el caso de las tres grandes filiales españolas y ahora también para otras tres sociedades más). Tras más de dos semanas de reuniones, los sindicatos admiten que en algunos ámbitos ya se constatan “avances significativos” (en otras áreas se sigue avisando que esos avances son “insuficientes”).

Telefónica ha trasladado a UGT, CCOO y Sumados-Fetico su disposición a ampliar los convenios de Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A hasta 2030 y también a una subida salarial a cinco años con alzas del 1,5% anual (1% lineal y un 0,5% discrecional), con un escudo antiinflación de hasta el 3,5% si el IPC del próximo lustro supera el incremento total. Pero los sindicatos reclaman otras mejoras laborales sobre flexibilidad en las jornadas laborales y de teletrabajo.

Rebaja de despidos

Telefónica ha propuesto una reducción de otro 5% de La afectación los recortes de empleo en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A, tres de las siete filiales impactadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) en negociación. La nueva oferta de la dirección supone que las bajas Telefónica Global Solutions se situaría en 119 (frente a las 140 iniciales), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 198 salidas (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A bajaría a 321 (378 al comienzo de las negociaciones).

Esta semana Telefónica también ha propuesto a los sindicatos una horquilla de salidas mínimas y máximas en las tres principales filiales en España, con el objetivo de facilitar que las bajas sean voluntarias. El grupo plantea para Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones un mínimo de 4.600 salidas y un máximo de 5.040, y sólo se producirían despidos forzosos si no se alcanzan adhesiones voluntarias suficientes para superar la cota mínima de esa horquilla. A estas salidas se suman las 235 planteadas ahora para la filial de televisión Movistar+, frente a las 297 previstas inicialmente.

En total, Telefónica actualmente pasa por ejecutar un total de 5.473 salidas (teniendo en cuenta las salidas mínimas previstas para Telefónica España, Móviles y Soluciones), 615 menos en relación a las 6.088 bajas del planteamiento inicial de la compañía. En paralelo, Telefónica acepta reducir de los 15 a los 13 años la antigüedad exigida a los trabajadores de todo el grupo para poder acogerse a los ERE a través de prejubilaciones, aunque se mantiene que la opción de prejubilación sólo pueda aplicarse a empleados nacidos en 1971 o antes.

Sólo para la plantilla de Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A, la empresa acepta eliminar el criterio de performance (rendimiento) en los requisitos de adhesión o de veto por parte de la empesa; integrar en la base regulada los salarios fijos y el 100% del variable; o permitir salidas en áreas críticas permitidas para personal prejubilable, y un 5% adicional para el resto, entre otros nuevos aspectos.