El 74% de los empleadores considera las prestaciones sanitarias esenciales para retener talento
En un contexto global donde los riesgos para la salud continúan en aumento, el mercado de la salud y el bienestar vive una etapa de crecimiento acelerado, impulsada por una mayor atención a la prevención. Según el informe The Global Wellness Economy del Global Wellness Institute (GWI), la economía mundial del bienestar creció un 7,9% entre 2023 y 2024.
Esta tendencia se confirma también en el informe de Howden, “El cambio en la salud de los empleados”, que analiza los principales retos y tendencias en la gestión de beneficios médicos: las primas y los costes médicos siguen al alza, con una previsión de incremento del 10,6% en 2026.
En este escenario, las empresas se enfrentan a un reto significativo. En un mercado laboral altamente competitivo, las prestaciones sanitarias han dejado de ser un extra para convertirse en un elemento clave. De hecho, el informe de Howden revela que el 74% de los empleadores considera que unas buenas prestaciones sanitarias ayudan a retener el personal, el 63% señala que aumentan la productividad y el 55% que contribuyen a atraer nuevo talento.
Por su parte, 6 de cada 10 (61%) empleados afirman que son más propensos a quedarse en una empresa que ofrece un buen paquete de prestaciones sanitarias, y casi la mitad (47%) lo considera un factor importante al buscar un nuevo empleo. Solo el 7% asegura que no lo ve como un beneficio importante.
En este contexto, revisar la estrategia de salud corporativa se vuelve imprescindible, aunque hacerlo en un entorno de costes crecientes supone un desafío adicional. Para mitigar este impacto, los empleadores están apostando por la prevención y el bienestar: el 67% ya ha implementado medidas en esta línea, y el 55% las considera las más efectivas, una tendencia que se extiende a nivel global.
Las empresas no pueden ignorar que la salud y el bienestar son hoy factores estratégicos para atraer y retener talento. No se trata únicamente de ofrecer más prestaciones, sino de diseñarlas con inteligencia, enfocadas en la prevención y en lo que realmente importa a los empleados. Esa es la clave para equilibrar costes y generar valor a largo plazo
Cinco claves para mejorar la asistencia sanitaria corporativa
Detrás de estos retos existe una oportunidad para transformar la experiencia de salud en las empresas. No se trata solo de invertir más, sino de diseñar prestaciones alineadas con las necesidades reales de los empleados. Entre las estrategias claves están:
- Facilitar el acceso a la atención médica. - Ampliar redes de proveedores, ofrecer consultas virtuales y eliminar trámites innecesarios que retrasan la atención.
- Priorizar la prevención. - Fomentar revisiones médicas, vacunación y detección temprana. Cuanto antes se intervenga, menores serán los costes y las interrupciones.
- Ofrecer prestaciones específicas. - Analizar datos de uso y reclamaciones para ajustar el gasto a los riesgos más relevantes dentro de la organización.
- Introducir flexibilidad. - Diseñar planes que permitan a cada empleado elegir los tratamientos y servicios que más valora.
- Proteger la privacidad y generar confianza. - Comunicar de forma clara cómo se gestionan los datos personales para garantizar seguridad y transparencia.
Sobre Howden
Howden es un grupo intermediario de seguros líder a nivel mundial cuyo modelo se basa en la propiedad de los empleados. Fundado en 1994, ofrece servicios y soluciones de corretaje de seguros, corretaje de reaseguros y suscripción a clientes que van desde particulares hasta las mayores multinacionales. El grupo opera en 56 países de Europa, África, Asia, Oriente Medio, América Latina, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, emplea a 22 000 personas y gestiona 47 000 millones de dólares en primas en nombre de sus clientes. Para obtener más información, visite www.howdengroup.com.
