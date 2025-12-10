El Ibex 35 deja escapar los 16.700 puntos a la espera de la Fed

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este miércoles con una caída del 0,23%, colocando al selectivo en los 16.669,3 enteros, perdiendo la cota psicológica de los 16.700 puntos. De esta manera, el parqué madrileño inicia en rojo una jornada marcada por la decisión de la Reserva Federal de EEUU (Fed), el banco central estadounidense, de la cual se espera una bajada de tipos en 25 puntos básicos. A pesar de las reservas entre el gobernador de la institución, Jerome Powell, y el presidente Trump, las expectativas del mercado apuntan a un recorte de tipos, tal y como el magnate había reclamado en tantas ocasiones.

En este contexto, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y candidato con más posibilidades de suceder a Jerome Powell al frente de la Fed, Kevin Hassett, ya que su mandato acaba en los próximos meses, ha asegurado que ve "margen de sobra" para seguir bajando los tipos de interés, confirmando así una política monetaria alineada con la visión política de Trump.

Así las cosas, los valores que experimentaron un mayor repunte en el inicio de la sesión bursátil del miércoles fueron ACS (+1,54%), Repsol (+0,18%), Iberdrola (+0,17%) y Naturgy (+0,08%). Por otro lado, en terreno de las caídas, los más desfavorecidos fueron Sacyr (-6,97%), Indra (-0,93%) y Solaria, cuyas acciones cedían un 0,82%.

El desplome de Sacyr en bolsa se explica en gran parte a través de la decisión del empresario Manuel Lao, que ha decidido poner punto final a su etapa como accionista de Sacyr. A través de su sociedad Nerifan —integrada en Nortia Capital— el empresario ha iniciado la venta acelerada de un paquete de 40,7 millones de acciones, equivalente al 5,12% del capital de la constructora. Lao ha realizado la venta a un precio de 3,70 euros por título, lo que representa un descuento del 6,5% respecto al cierre de la sesión de este martes (3,958 euros).

En cuanto a los acontecimientos previstos en el día de hoy, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá este miércoles una reunión en la que se abordarán los avances en materia de inclusión financiera logrados por España, así como, por primera vez, los retos que plantea el fraude financiero digital.

Atendiendo al desempeño de los selectivos europeos, los principales parqués del Viejo Continente iniciaban la sesión en terreno negativo, al igual que el Ibex, esperando la decisión de la Fed. En concreto, Milán cedía un 0,47%, París un 0,27%, y Fráncfort y Londres un 0,15% en ambos casos.

En cuanto a los precios de las materias primas, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ganaba un 0,06% en la apertura de mercados, situándose en los 61,98 dólares. Por otro lado, en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, el crudo experimentaba un alza del 0,09%, hasta los 58,30 dólares.

Por último, en el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1646 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,334%.