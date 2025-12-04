El Gobierno descarta que el apagón se produjera por la ausencia de marco normativo y señala a las eléctricas

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha descartado que, a su juicio, el apagón del 28 de abril se produjera debido a la "ausencia de un marco normativo". Así lo ha trasladado durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico del Senado, en la que ha asegurado que ese día "las herramientas regulatorias, técnicas y físicas que había en el sistema eran suficientes para evitar lo que ocurrió, pero tenían que estar disponibles".

En este sentido, el número dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala a las compañías eléctricas por no proporcionar el control dinámico de tensión al que estaban obligadas. "La generación convencional, gas natural y nuclear, no estaba proporcionando el control de tensión que se esperaba, en contraste con Portugal donde sí lo hizo", ha afirmado Groizard, quien ha hecho referencia en este punto al informe europeo, elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E).

El secretario de Estado ha recordado que seis días antes, el día 22 de abril, hubo una oscilación en la tensión de la red que provocó la desconexión de la refinería de Cartagena de Repsol y el sistema fue capaz de controlarla porque ese día "las centrales de generación convencional sí se comportaron de forma adecuada". "El 28 de abril el marco normativo era el adecuado para evitar lo que ocurrió. Lo que vimos que hasta 12.32 la tensión de la red estaba siempre dentro de los límites admisibles, pero se ha comprobado que las centrales de generación convencional no aportaban el nivel de energía reactiva que se esperaba de ellas", ha insistido.

Incumplimiento de las eléctricas

A partir de aquí, Groizard ha afirmado que quien debe determinar si esa actuación de las empresas eléctricas "es un incumplimiento normativo o no" debe ser la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el marco del informe sobre el apagón que está elaborando desde que se produjo el cero eléctrico. Y ha confirmado que hasta ese día "no se había puesto de manifiesto que hubiera un incumplimiento generalizado de las obligaciones de control de tensión" por parte de las empresas.

"Es un servicio retribuido con 600 millones de euros el año pasado que pagamos todos los españoles. Si no se proporcionaba ese servicio (de forma generalizada) es muy preocupante", ha agregado Groizard. De hecho, una de las medidas estrella del Gobierno para evitar un nuevo evento como el del 28 de abril es que la CNMC realice informes cada tres meses fiscalizando esta actuación de las empresas.

Sin advertencias previas

Groizard ha confirmado, además, que “nada hacía sospechar” que se pudiera producir un incidente como el ocurrido antes del 28 de abril. "Hay cientos de incidencias todos los días, pero no había ninguna advertencia de un problema sistémico (en el sistema eléctrico) que pudiera llevar a un apagón", ha asegurado.

El senador del Partido Popular le ha preguntado por el incremento de desconexiones de plantas de generación en los últimos años debido a la sobretensión y Groizard ha respondido que "el sistema eléctrico tiene más de 60.000 instalaciones renovables" y "la desconexión de 140 plantas en un pool con decenas de miles no es una cuestión sistémica que pueda advertir un riesgo".