Tres consejerías extremeñas constituirán un grupo de trabajo sobre la peste porcina africana

Tres consejerías de la Junta de Extremadura constituirán este viernes un grupo de trabajo para el seguimiento de la incidencia de la peste porcina en la comunidad autónoma. En concreto, formarán este órgano los consejeros de Agricultura y de Gestión Forestal, Mercedes Morán y Francisco Ramírez, respectivamente, y los directores generales de Salud Pública, Agricultura y Ganadería y también el de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Anticiparse

El grupo surge tras la confirmación de varios casos de peste porcina en Cataluña. La enfermedad animal no se ha detectado en Extremadura, pero la Junta estima conveniente anticiparse y constituir un órgano que aglutine a las áreas con competencias en materia animal.

Extremadura cuenta con un potente y muy importante sector porcino por lo que anticiparse y planificar posibles medidas ante la peste porcina africana resulta muy necesario para actuar siempre con previsión.

Para ello, la Junta de Extremadura irá de la mano de todos los implicados para trabajar de forma conjunta y coordinada y para escuchar las propuestas y medidas que se sugieran desde los distintos ámbitos, según ha indicado.

El objetivo de este grupo de trabajo es claro: proteger al sector porcino y al sector cinegético y, para ello, se planificarán y adoptarán las pertinentes medidas que se sumarán a las labores de vigilancia y coordinación que ya se mantienen con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Reunión del Consejo Extremeño de Caza

El grupo se constituirá el viernes en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y a su término se celebrará en el mismo lugar una reunión extraordinaria del Consejo Extremeño de Caza, el órgano consultivo y de representación social del sector cinegético regional.

Este último encuentro se convoca a iniciativa del consejero del ramo, que informará al sector cinegético regional sobre las posibles implicaciones que la aparición de la peste porcina en Cataluña pueda tener sobre la práctica de la caza en Extremadura.

Consumir productos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la población con los casos de peste porcina africana, recordando que se pueden consumir productos de porcino sin ningún riesgo al tiempo que se está trabajando con "contundencia" para erradicar el foco de peste porcina africana que se ha dado en la zona de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

"Estamos trabajando muy bien con las administraciones y también con el sector del porcino para erradicar con contundencia este foco. Pido tranquilidad y serenidad al sector y a los ciudadanos, que se puede continuar consumiendo productos porcinos, carne fresca y productos transformados porque no hay ningún riesgo", ha asegurado Planas en declaraciones al programa 'La hora de la 1', de Televisión Española, que recoge Europa Press.

"Estábamos preparados, lo fundamental es aislar del foco cualquier explotación y por eso trabajamos con contundencia y determinación para erradicar el virus", ha explicado. De esta forma, Planas ha destacado la colaboración y coordinación que se está dando entre todas las Administraciones y el sector porcino en esta crisis, así como la "absoluta transparencia" con la que se está trabajando e informando sobre las novedades del caso.

Además, España sigue trabajando para mitigar el impacto de las exportaciones del sector porcino en los mercados exteriores, donde se exporta a 104 países y hay 24 protocolos de regionalización "muy claros" como el de China, donde el mercado se mantiene excepto la provincia de Barcelona, por lo que se puede exportar "sin ningún problema".

"Ayer tuvimos la buena noticia de que Reino Unido aplica la misma demarcación europea y estamos en contacto con Canadá, que tiene regionalización pero nos pide explicaciones adicionales, trabajaremos con los demás, teniendo en cuenta que hay destinos y productos, lo que vamos a hacer es unir técnica, diplomacia y la defensa del sector porcino", ha reiterado.

En este contexto, Planas ha destacado que juega un papel importante que España "tiene una reputación de que cumple las normas". "Pero hemos dejado el estatus de país libre de peste porcina africana que solo recuperaremos 12 meses después de cuando se haya extingido el último foco", ha explicado.

Por último y tras la petición de su comparecencia por parte del PP, Planas ha recordado que "no hay ningún problema" ya que éste es un Gobierno "transparente que trabaja para el sector", mientras que respecto a la petición de reunirse con los consejeros de las comunidades autónomas, ha reiterado que lo hará de nuevo esta tarde por videoconferencia.