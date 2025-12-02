El ministro de Economía se estrena en TikTok: "Lo prometido es deuda"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado un paso inusual para un titular de su cartera: ha abierto su propio canal en la popular red social TikTok.

La iniciativa busca acercar la política económica a un público más joven y digital, utilizando un formato ágil y directo.

El vídeo de presentación, de apenas 20 segundos, arranca con un mensaje directo, tras una breve presentación: "Lo prometido es deuda". De esta forma, Cuerpo cumple con el anuncio que había deslizado previamente a varios jóvenes en una visita a un centro educativo.

El objetivo, tal y como explica el propio ministro, es ir subiendo "pequeñas píldoras de cómo va la economía" en nuestro país. La publicación se ha realizado durante la tarde de hoy y ya acumula las primeras reacciones en la plataforma.

Acercamiento con los más jóvenes

Esta estrategia comunicativa no es nueva en el ámbito político, pero sí en un ministerio tradicionalmente asociado a documentos técnicos y datos macroeconómicos complejos. La intención es clara: simplificar la información y romper barreras con los más jóvenes.

Carlos Cuerpo toma así el testigo de otros líderes y miembros del Gobierno que ya utilizan TikTok para difundir sus mensajes. El reto ahora será mantener un tono profesional y riguroso en un entorno dominado por el entretenimiento.

El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del ministro y su equipo para traducir los indicadores como el PIB, la inflación o el empleo en contenidos de valor y fácil consumo. Su presencia busca convertirse en un canal más de transparencia sobre la gestión económica.