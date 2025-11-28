¿Es posible obtener una hipoteca al 100%?

En los tiempos de la burbuja inmobiliaria, las entidades financieras contribuyeron a aquella debacle, entre otras acciones conocidas, con préstamos hipotecarios que sobrepasaban el valor de tasación de la vivienda. Eran tiempos de desparrame total y se concedían créditos para adquirir un piso con muy pocas prevenciones. Así, se dio el caso muy frecuente de que el dinero prestado alcanzara el 120% del valor. ¿Por qué? Con ese 20% por encima de cien se pagaban los muebles, alguna reforma necesaria -o no- en la casa y, si se daba el caso, el viaje de novios.

En 2008 llegó la Gran Recesión, que acabó provocando una profunda reestructuración del sistema financiero español -el mismo que acabó con casi todas las entidades valencianas- y una contención en la política crediticia de los bancos. De lo que se trataba ahora es de fomentar el ahorro y, por tanto, se contuvo al 80 % del valor de tasación el máximo que puede recibir un cliente si aspira a una hipoteca. Ese 20% restante hay que aportarlo desde el propio bolsillo del compradar y es uno de los motivos de que tanta gente vea complicadísimo adquirir una vivienda. Los pisos están carísimos pero además hay que tener ahorrada una parte importante. Pongamos un ejemplo, una casa que sale a la venta por 200.000 euros requiere 40.000 euros de ahorro.

Oferta de hipoteca en un banco en València, en una imagen de archivo / M.A.Montesinos

En cualquier caso, como explica el portal financiero Rankia, no es imposible en estos momentos obtener una hipoteca por el 100% del valor de tasación, aunque es raro. "Este tipo de financiación suele estar reservada a perfiles con alta solvencia, compradores de viviendas de banco o clientes que cuentan con avales sólidos", afirma, antes de añadir que también se puede acceder a uno de estos contratos a través de brokers hipotecarios especializados, "que negocian condiciones más flexibles con las entidades. Eso sí, sus servicios suelen tener un coste adicional, por lo que conviene valorar" si el ahorro que consigue el cliente "compensa la comisión que cobran" estas entidades.

Baratas

El portal enumera también cuáles son en estos momentos las mejores hipotecas que hay en el mercado. Entre las fijas, la mejor para la clientela es una del Banc Sabadell con un coste TIN del 2,5% y del 3,41% TAE, que es el que se aplica al usuario. En cuanto a las variables, la más beneficiosa es una de KutxaBank, con un 1,46%, mientras que en las mixtas la más barata es una de Ibercaja con el TIN (Tasa de Interés Nominal) al 1,55 % en el primer año y el resto al euríbor más un 0,60%.