Venezuela revoca las concesiones de Iberia, TAP Air, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol por suspender vuelos

El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles la revocación de las concesiones a seis aerolíneas, entre ellas la española Iberia, a las que acusa de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el Gobierno de Estados Unidos”. Así se ha referido el Ejecutivo venezolano a la suspensión de vuelos tras las alertas de seguridad emitidas por Washington y por otros países, como España.

A través de una comunicación difundida en su cuenta de Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó de la “revocación de la concesión” a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.

El organismo justificó la decisión señalando que estas compañías se habrían alineado con “las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de los Estados Unidos”, al suspender “unilateralmente” sus operaciones comerciales hacia y desde Venezuela. Según el INAC, lo han hecho basándose en un NOTAM —un aviso a navegantes para el personal de aviación— emitido por una autoridad sin competencia sobre la FIR Maiquetía, el espacio aéreo controlado desde la torre del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

Iberia había comunicado el pasado sábado la suspensión de sus vuelos después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) lanzara una alerta a las aerolíneas para “extremar la precaución” al operar en esa zona “a todas las altitudes”, debido al deterioro de la seguridad y al incremento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores.

En la misma línea, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció en su programa en la televisora estatal VTV que “Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela”. Sin embargo, añadió, “esas aerolíneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela”.