Tensión EEUU-Venezuela
Venezuela revoca las concesiones de Iberia, TAP Air, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol por suspender vuelos
El Gobierno de Maduro acusa a seis aerolíneas de alinearse con el “terrorismo de Estado” de Washington y les revoca la concesión para operar en el país
El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles la revocación de las concesiones a seis aerolíneas, entre ellas la española Iberia, a las que acusa de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el Gobierno de Estados Unidos”. Así se ha referido el Ejecutivo venezolano a la suspensión de vuelos tras las alertas de seguridad emitidas por Washington y por otros países, como España.
A través de una comunicación difundida en su cuenta de Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó de la “revocación de la concesión” a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.
El organismo justificó la decisión señalando que estas compañías se habrían alineado con “las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de los Estados Unidos”, al suspender “unilateralmente” sus operaciones comerciales hacia y desde Venezuela. Según el INAC, lo han hecho basándose en un NOTAM —un aviso a navegantes para el personal de aviación— emitido por una autoridad sin competencia sobre la FIR Maiquetía, el espacio aéreo controlado desde la torre del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.
Iberia había comunicado el pasado sábado la suspensión de sus vuelos después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) lanzara una alerta a las aerolíneas para “extremar la precaución” al operar en esa zona “a todas las altitudes”, debido al deterioro de la seguridad y al incremento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores.
En la misma línea, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció en su programa en la televisora estatal VTV que “Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela”. Sin embargo, añadió, “esas aerolíneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela”.
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Estos son los tres restaurantes de Ibiza que mantienen la estrella Michelin para 2026
- Así será el nuevo hotel familiar que abrirá en 2026 en Ibiza
- Ibiza saca a la calle su rabia feminista con motivo del 25N
- Adiós al centenario Can Costa de Ibiza: 'Me trasladó a mis vacaciones de niño de los años 70
- Este es el piso de tres habitaciones más económico a la venta en Ibiza: 415.000 euros
- Memoria Histórica: Ibicencos en la resistencia clandestina contra la dictadura
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza