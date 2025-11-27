Mapa | ¿Cuánto vale un menú del día en tu comunidad? El plato de mediodía cuesta un 21,3% más que hace una década

Un menú del día sin complicaciones, casero, a poder ser saludable... y elaborado en el propio local, con tres o cuatro opciones por plato y una bebida incluida. A veces, también con café. Este es el estándar que ofrecen la mayoría de bares y pequeños restaurantes que cada mediodía sirven comidas en España. ¿El precio? Unos 14,20 euros de media, aunque hay lugares en los que se dispara hasta los 16 euros, como es el caso de Baleares, o los 15,80 euros del País Vasco y los 15,40 de Catalunya. Los datos los ha dado a conocer esta semana la asociación Hostelería de España, que constata que la subida de este último año ha sido de un 1,5% respecto a 2024, cuando se pagaban 14 euros de media por menú. Es un aumento bastante más moderado que el que se había registrado en el ejercicio anterior, cuando se encareció un 6,1% por culpa de la presión de la inflación en los alimentos.

La subida del 1,5% de este último año, subraya Hostelería de España, se sitúa por debajo de la inflación, que en octubre fue de un 3,1% interanual. Eso significa que los restauradores, tras el fuerte aumento que aplicaron en 2024, han asumido esta vez el encarecimiento de alimentos como los huevos, la carne de ternera o el café, que han crecido a doble dígito. De hecho, en este último año, un tercio de los establecimientos que dan menús no han subido precios y los han mantenido congelados. Un 20% han incrementado sus tarifas en un 1%; un 40% han aplicado subidas más significativas, de entre el 2% y el 3%, y el 10% restante lo han hecho en un 4%.

Las dos autonomías más caras, Baleares y País Vasco, son precisamente dos de las que han mantenido los mismos importes del año pasado. Y otro dato más: hay cuatro autonomías en las que se pueden comer a mediodía por debajo de los 13,50 euros de media, como son Canarias, Asturias, Andalucía y Murcia.

Con todo, en la última década, el precio de las comidas de mediodía se ha incrementado casi un 22% respecto a los 11,7 euros que costaba de media un menú completo en 2016, el año en que empezaron a recogerse estos datos. El sector justifica el aumento en la necesidad de afrontar gastos crecientes, como el incremento del coste de los productos, de la mano de obra, de la electricidad, de los alquileres o de las cuotas de autónomos.

En el mismo periodo, es decir desde 2016, la inflación ha aumentado un 27,9%, lo que, de haberse trasladado a las comidas de mediodía de los restaurantes, supondría que estas costarían ahora alrededor de los 14,90 euros. Aquellos que siguen apostando por ellas lo hacen porque les proporcionan varias ventajas: fidelizan a los clientes, permiten ordenar o regularizar la rotación de los servicios y contribuyen a dar salida a ciertos productos, que, en aquellos casos en los que se depende solo de la carta, quizás caducarían y acabarían convirtiéndose en merma. El problema, admiten, es que el menú del día requiere de un gran control de los márgenes comerciales para garantizar su rentabilidad, algo complicado, porque este es un sector que por lo general vive al día y la composición de los menús son demasiadas veces fruto de decisiones de último momento.

Medios menús y suplementos en algunos platos

Mantener precios ha obligado a muchos restaurantes a reestructurar la oferta. Algunos han decidido sustituir los ingredientes más caros por alternativas más económicas. En los casos en los que se ha optado por mantener alimentos de calidad, son muchos los que han optado por incluir suplementos a esos platos, lo que acaba encareciendo la factura final entre tres y cinco euros. Otros locales presentan han incorporado la solución del medio menú y los formatos para ejecutivos, que acaban resultando más flexibles para el comensal. Hay quien ha suprimido estos servicios en las franjas de baja demanda para reducir costes de personal y energía.

En suma, una de las claves para los restauradores está siendo la de fijarse bien en el precio de productos más fluctuantes, como las carnes o el pescado, revisando la situación del mercado regularmente e intentando aprovechar los productos de temporada y de cercanía. El menú perfecto tiene que ser sostenible, pero sobre todo tiene que ser rentable, porque, de lo contrario, el cliente acaba sumándose a la moda del plato preparado que adquiere en los supermercados o al táper elaborado en casa y consumido en la oficina.

Una comensal se dispone a comer un plato de garbanzos en un restaurante con menú del día. / RRF / Europa Press

La rentabilidad del menú del día depende también del tipo de establecimiento que se trate. Así, por ejemplo, en los locales de alta cocina ronda entre el 2% y el 3%, mientras que en los de 'fast food' puede ser del 18%. También es importante tener en cuenta el momento en el que se encuentra el negocio, porque, como ocurre en otros sectores, no es lo mismo obtener rentabilidad el primer año de funcionamiento que cuando ya se llevan unos cuantos trabajando y se están haciendo ya amortizaciones. Lo habitual es que este porcentaje sea de entre un 5% y un 8%.

Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, el menú del día es, además, "una propuesta muy arraigada en nuestro país utilizada diariamente por cientos de miles de personas que acceden a una opción variada, saludable y equilibrada a un precio muy ajustado".