Sigue en directo la segunda jornada del Foro España 360

El bloque de 'Medio ambiente y sostenibilidad' finalizará con dos diálogos que tratarán el turismo regenerativo y el cambio climático

El bloque de 'Medio ambiente y sostenibilidad' del Foro España 360 contará con el diálogo 'Turismo regenerativo: hacia un modelo sostenible de futuro', donde participará Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa. La charla será moderada por Marisa Goñi, directora de ‘Diario de Mallorca’. Después, se dará paso a 'Del discurso a la acción:¿estamos preparados para responder a la amenaza climática?', una conversación en la que intervendrán Elena Pita Domínguez, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, y Clara Arpa Azofra, presidenta del Pacto Mundial de la ONU España. En esta ocasión, la encargada de moderar el diálogo será Cristina Martín Vega, directora de ‘Diario de Ibiza’.