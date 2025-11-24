Air Europa suspende también sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de EE.UU.

Air Europa ha informado de la cancelación de sus vuelos a Venezuela, sumándose así a otras siete aerolíneas, entre ellas Iberia, después de la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés) de "extremar la precaución" al sobrevolar el país, en pleno despliegue militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico.

Tal y como informa la agencia de noticias 'Europa Press', fuentes de la aerolínea controlada por la Familia Hidalgo confirman que la operativa en el país ha sido suspendida, y que los vuelos se retomarán "cuando se den las condiciones propicias y seguras para ello".

De esta manera, Air Europa se suma finalmente al grupo de siete aerolíneas que ya habían suspendido durante el fin de semana su operativa hacia Venezuela. Las dos últimas, Estela y Laser, son compañías procedentes del país sudamericano, y anunciaron este lunes la suspensión del trayecto entre Caracas y Madrid.

Como recoge 'EP', en el caso de Estelar, la firma ha citado motivos operacionales de su proveedor aéreo español Iberojet para suspender sus vuelos correspondientes a la ruta Caracas-Madrid-Caracas los días 24, 26 y 28 de noviembre, mientras que Laser informó de la reprogramación de sus conexiones entre las dos ciudades desde el lunes hasta el próximo jueves por la misma razón.

La portuguesa TAP, la brasileña Gol, la colombiana Avianza y Latam Airlines, junto a Iberia, completan la lista de operadores aéreos que han tomado esta decisión en los últimos días. En el caso de esta última, en la madrugada del domingo anunció la decisión de suspender los vuelos a Venezuela, evitando, al igual que Air Europa, dar una fecha concreta de restablecimiento del servicio.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", fueron las palabras del organismo estadounidense en un comunicado.

Este aviso acaece en un contexto de tensión creciente entre Caracas y Washington, originado por los ataques del Gobierno Federal sobre supuestas narcolanchas en la región del Caribe y el Pacífico. El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha referido a estos bombardeos como 'Operación Lanza del Sur', y ya han provocado la respuesta de las autoridades venezolanas. Ante un contexto de hostilidades presentes, ya son ocho las aerolíneas que han decidido suspender los trayectos.