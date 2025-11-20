El movimiento Quiero Corredor se despide en Valencia y los empresarios tomarán la bandera del agua

El lema escogido es “Este tren no lo para nadie” y tampoco lo hará la reivindicación por las infraestructuras ferroviarias, pero el acto que se celebra este jueves en el Roig Arena sí supone un cambio de era. El Movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebrará en València el octavo y último acto empresarial por el corredor mediterráneo, que acogerá a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España. Será el último de los actos multitudinarios, aunque seguirán haciéndose chequeos semestrales, acciones territoriales y campañas de sensibilización.

A partir de ahora, los empresarios que, desde 2016, se han reunido en estos eventos, tomarán otra bandera reivindicativa, ha podido saber Levante-EMV. En un territorio especialmente castigado por los efectos del cambio climático, después de la dana y con el sempiterno debate del agua de plena actualidad, centrarán sus esfuerzos en la reivindicación de una mejor gestión hídrica, que proporcione los recursos suficientes. Y que estos sean gestionados de la mejor manera posible.

El último de los encuentros en torno al corredor mediterráneo reunirá a empresarios y a expertos para debatir sobre la importancia de esta infraestructura como proyecto clave para la competitividad, la sostenibilidad, la cohesión territorial y el futuro de España y Europa. Además, se destacará “cómo el Movimiento #QuieroCorredor ha conseguido unir a la sociedad civil en torno a un objetivo común, gracias al compromiso y liderazgo del tejido empresarial”.

Segundo chequeo semestral

Además, y como es habitual en estos encuentros, durante el acto, conducido por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, Silvia Tomás, y el humorista Javier Sancho, se presentará el segundo chequeo semestral de las obras del corredor mediterráneo, que analizará el estado actual y los avances de la infraestructura. Los empresarios, además, insistirán en la necesidad de culminarla en los plazos comprometidos. El acto contará con la intervención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que podrán dirigirse.

Programa del último acto #QuieroCorredor / Redacción Levante-EMV

El acto será inaugurado por Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), e incluirá un diálogo institucional centrado en la dimensión europea del corredor mediterráneo, su desarrollo y su relevancia económica, medioambiental y social. En él participarán Mathieu Grosch, coordinador europeo del corredor, y Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para esta infraestructura.

Pero habrá también protagonismo para los empresarios. Durante la mañana y en el marco del acto, se celebrará una mesa redonda con líderes empresariales del arco mediterráneo, que abordarán cómo una iniciativa como el Movimiento #QuieroCorredor ha propiciado la participación de la sociedad civil. En ella, participarán Marc Puig, CEO de Puig; Jorge Martínez Aspar, CEO de Aspar Team; Tomás Fuertes, presidente del Grupo Corporativo Fuertes, y Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva de Grupo Starlite.

Fin de ciclo

Con este evento, el Movimiento #QuieroCorredor pondrá fin al ciclo de actos empresariales desarrollados desde 2016, en los que miles de empresarios y representantes de la sociedad civil se han unido para reivindicar la finalización del corredor mediterráneo. No obstante, aseguran que el movimiento continuará activo a través de chequeos semestrales, acciones territoriales y campañas de sensibilización, con el objetivo de mantener la presión y garantizar que la infraestructura se complete en los plazos establecidos.

Es decir, que los eventos no se repetirán, pero el objetivo de la culminación del corredor mediterráneo en los plazos establecidos sigue vigente.