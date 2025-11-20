Juan Roig: "Esperamos que, cuando llegue la M-100, ya nos toque el corredor mediterráneo"

La obra pública de infraestructuras de transporte va más rápida en el centro que en la periferia. Lo sabe el presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha lanzado este jueves una predicción, medio en broma, en el acto reivindicativo por el corredor mediterráneo, el último de los actos multitudinarios que ha reunido a más de 2.500 empresarios en, precisamente, el Roig Arena.

"Estamos muy contentos de hacer otra vez el acto del corredor mediterráneo, el último que hacemos, aunque la reclamación de querer hacer el corredor mediterráneo vamos a continuar manteniéndola", ha destacado. Y ha deslizado, en declaraciones a los medios previas al acto, una "broma" disfrazada de deseo. "Que cuando llegue la M-100, en ese momento ya nos toca el corredor mediterráneo a los que somos del Mediterráneo", ha destacado. "No sé si nuestros nietos lo verán, pero estamos luchando por ello", ha añadido.

Roig: "El movimiento no se acaba"

Roig ha querido dejar claro que "el movimiento no se acaba", la reivindicación continúa. "El mensaje es que la segunda y tercera ciudad de España no están unidas por AVE. No queremos ir a 350 km/h, con pasar de 100 km/h estaríamos contentos", ha destacado.

La cosa avanza, ha destacado Roig, pero los promotores de Quiero Corredor no pueden estar "satisfechos". "Somos más conscientes en España de que falta el corredor pero no podemos estar satisfechos", ha considerdo. Asimiso, el empresario asegura que no le sorprende la tardanza en hacer la infraestructura, como tampoco el retraso en el túnel pasante: “Estamos acostumbrados, para hacer el bypass estuvimos mucho tiempo”.

Túnel pasante

También sobre el túnel pasante, ha reconocido que es “una infraestructura también muy importante”. Pero más importante ha considerado el corredor en sí. “Aunque no haya túnel pasante, que entre Valencia y Alicante o Valencia y Barcelona tuviéramos el corredor mediterráneo, porque el 50% de la riqueza de España se genera aquí”.

En el evento ha intervenido también el ministro de Transportes, Óscar Puente. Para él y para todos los ministros que han pasado por el evento ha lanzado Roig un mensaje. "Todos han dicho que a partir de 3 o 4 años estaría hecho, ahora estamos diciendo que en 27; a ver si a la última va la vencida", ha concluido.