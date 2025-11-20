José Elías prepara su desembarco en el negocio de las telecos con su eléctrica Audax

Audax abre una nueva etapa de crecimiento y un nuevo plan estratégico con el que promete disparar ingresos, rentabilidad, inversiones y lanzarse a nuevos negocios. El grupo energético controlado por el millonario José Elías (también accionista de la cadena de alimentación La Sirena, Atrys Health, Ezentis y presente en OHLA) ha diseñado una nueva hoja de ruta para el próximo lustro para reimpulsar su expansión y que contempla su desembarco en el negocio de las telecomunicaciones en España e Italia.

Audax, hasta ahora centrada en comercialización de luz y en generación de electricidad con renovables, cambia de piel para convertirse en una 'multi-utility' para ofrecer múltiples servicios a sus clientes. El grupo prepara su entrada en el negocio de las telecos con su propia marca, pero de la mano de uno de los grandes del sector para comercializar telefonía móvil y fibra óptica. El objetivo es de llegar a 2030 con 30.000 clientes de fibra y con 20.000 líneas móviles.

"Empezamos hablando con las tres grandes marcas y ahora estamos ultimando contratos con una", desveló este jueves el director general de Audax, Óscar Santos, con motivo de la presentación del nuevo plan estratégico del grupo para el periodo 2026-2030. “Es un paso adelante de la firma en su transformación hacia una 'multi-utility', convirtiéndose en una empresa digital multiservicios y ampliando el ecosistema de productos en torno al cliente".

Los planes de Audax pasan por centrarse en comercializar la oferta de uno de los grupos de telecomunicaciones como forma de dar a sus clientes una opción de valor añadido para retenerlos y fidelizarlos, al tiempo que buscan una opción diferencial frente a sus rivales directos. "Nosotros vamos a actuar como 'resellers', por lo que no va a haber inversión para entrar en este negocio", apuntan desde el grupo, que no desvelan la identidad de la teleco con la que negocian la alianza comercial.

El empresario José Elías, fundador, presidente y máximo accionista con un 70% del capital de Audax, creó una firma de telecomunicaciones denominada Power Telco Services este pasado verano. En concreto, la empresa, que se constituyó el pasado 19 de mayo, tiene su domicilio social en la calle de la Electrónica en Badalona -sede compartida con Audax- e inició su andadura con un capital social de 3.000 euros. El objeto social de dicha marca es "la comercialización, distribución y venta de servicios de telecomunicaciones, incluyendo servicios de telefonía fija y móvil, acceso a internet y cualesquiera otros servicios de comunicaciones electrónicas".

Crecimiento y recompra de acciones

El plan estratégico de Audax Renovables supone un empujón para el crecimiento del grupo. La compañía prevé crecer a doble dígito en los parámetros de ingresos y rentabilidad. Las estimaciones del grupo energético apunan a llegar a 2030 con unos ingresos de 2.800 millones (1.000 millones más que ahora), con un beneficio neto de 85 millones (frente a los 63 millones con que cerró el año pasado) y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 180 millones dentro de cinco años (115 millones el pasado ejercicio).

El grupo energético pretende ejecutar un plan de recompra de acciones propias con el fin de mejorar la retribución al accionista. Un plan que contempla la adquisición por un importe máximo de 20 millones de 15 millones de acciones, equivalentes aproximadamente al 3,3% del capital, y que se sumaría al dividendo de en torno a 15 millones que la compañía reparte de manera anual.

"Confío en el potencial del grupo, con lo que mi intención es mantener mi posición en el accionariado sin reducir mi participación en el capital", subrayó José Elías en el marco del Capital Markets Day de la corporación. “Me siento muy cómodo con la inversión en Audax y plenamente alineado con las perspectivas de futuro de la compañía".

El equipo directivo ha comentado que la cotización actual de la empresa no refleja el valor de la compañía, por lo que creen que "necesitan más tiempo para ganarse la confianza del mercado". "La acción no cotiza a los niveles que consideramos que deberíamos cotizar, ya que estamos cotizando a niveles de crisis, cuando estábamos pasando un momento muy complicado, y ahora somos otra compañía completamente diferente", ha comentado el director general.

Inversiones de hasta 200 millones

Audax planea ejecutar inversiones en el próximo lustro de entre los 150 y 200 millones de euros para crecer en generación de electricidad renovable, en comercialización de luz y también en baterías para almacenamiento. La estrategia de generación de energía pasa por seguir ampliando su cartera de proyectos de generación renovable y reforzar la estrategia de integración vertical.

Audax, que actualmente tiene una potencia instalada de 325 megavatios (MW), todos ellos de instalaciones de renovables, prevé elevar su capacidad instalada hasta los 500 MW en 2030 y alcanzar los 25 TWh de energía suministrada. "Esta expansión estará apuntalada por la repotenciación de proyectos eólicos y la optimización del portfolio de renovables con la instalación de baterías", ha detallado Audax. El objetivo es superar los 850 megavatios hora (MWh) de energía generada dentro de cinco años.