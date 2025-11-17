El Gobierno valenciano desconfía de la propuesta de financiación de Hacienda y reclama un fondo transitorio de nivelación

En su momento de mayor fragilidad parlamentaria, el Gobierno de España pretende hacer el más difícil todavía: pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. O, quizá, pretende por el contrario evidenciar que el bloqueo está en el lado del PP, en el desacuerdo entre las comunidades que gobierna el partido de Alberto Núñez Feijóo, un imposible pacto entre territorios.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a los consejeros autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes que en los próximos meses se presentará una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, más de una década después de que caducara el anterior. Será en enero o febrero de 2026.

Mil euros menos

Tras constatar en los últimos años la imposibilidad de negociar las diferentes variables del modelo (“las comunidades no abandonaron sus posiciones de máximos”, señaló Montero en rueda de prensa), el Gobierno apuesta ahora por presentar “el resultado global para cada territorio”. El sistema contará con más recursos, ninguna saldrá perjudicada y será aplicable a todas las comunidades de régimen común aunque eso no impedirá respetar singularidades territoriales, en relación a Cataluña, avanzó.

El Ministerio de Hacienda ha constatado que según la última liquidación, hay una diferencia de más de mil euros entre la peor financiada, la valenciana (3.148 euros por habitante ajustado) frente a los 3.367 de la media estatal y los 4.163 de Cantabria, la autonomía mejor financiada. “Se reducirá la brecha, no está justificado”, ha dicho.

Ahora bien, la ministra ya adelanta que tiene poca confianza en llegar a un acuerdo. “Antes de que acabe la legislatura sería recomendable que estuviera aprobado el nuevo modelo. Para eso todo el mundo tiene que poner de su parte. La actitud de los consejeros no me permite ilusionarme con que el PP quiera ni siquiera discutirlo”, señaló en rueda de prensa.

Más margen para las autonomías

Esta nueva fecha fue el anuncio de más contenido político de una reunión en que el Gobierno anunció también una senda de estabilidad para el periodo 2026-28 que permitirá a las comunidades autónomas un déficit conjunto del 0,1% del PIB. Esto supondría un aumento de recursos para estas administraciones, unos 5.500 millones de euros en el trienio. Las comunidades del PP han votado en contra de esto. La senda se ha aprobado con el voto en contra del PP. “Es imposible cumplir con ese déficit en una comunidad infrafinanciada”, ha justificado la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino.

Esta propuesta debe votarse en el Congreso. Si no se aprueba, las comunidades tendrán que apretarse más el cinturón y se les aplicaría el objetivo del 0%, el equilibrio presupuestario. Según los actuales datos del PIB valenciano, el beneficio de esta senda para la Comunidad Valenciana será de 163 millones en 2026; en 2027, el margen fiscal subirá a los 170 millones, y en 2028 alcanzará los 177 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 510 millones, según el ministerio.

Ante este voto, el portavoz de Hacienda del PSPV, José Díaz, denunció “la desvergüenza de un Consell del PP desnortado que vota en contra de tener más recursos anteponiendo los intereses de Génova a los de los valencianos”, y recalca que “la única vía para recuperar la Comunitat Valenciana tras la dana es abrir las urnas y que la gente vote”.

Financiación récord

Además de esto, la ministra también anunció para 2026 una financiación récord a través de las entregas a cuenta del modelo que serán de 157.731 millones para el conjunto de autonomías, un 7% más que en 2025. “Todas las comunidades recibirán las mayores entregas de su historia”, dijo la ministra. Si se suman los datos de la liquidación de 2024 (13.506 millones), el próximo año recibirán 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025, algo que Montero atribuye a “la fortaleza” de la economía española. En el caso valenciano, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2024, la Generalitat recibirá la cifra récord de 17.380 millones, un 9,1% más que en 2025, según el ministerio. Por poner en contexto, y atendiendo a los datos que publicaba Fedea este lunes, en dos años la financiación ha aumentado en más de 2.000 millones, lo que no saca a la Generalitat de la cola como peor financiada de España.

La Generalitat Valenciana pide un fondo de nivelación

Tras la reunión, la consellera valenciana Ruth Merino se mostró crítica con el Gobierno. “Vuelve a ser un reparto injusto del déficit”, dijo sobre la senda de estabilidad. Respecto al nuevo modelo de financiación, Merino preguntó a Montero si se podrá negociar o llegará, como la quita, “pactado con los independentistas”. “Dudo que cumpla con su palabra”, dijo.

En este sentido, Merino vuelve a exigir un fondo de nivelación transitorio que cubra la infrafinanciación valenciana hasta que esté el nuevo modelo. Y recordó en el CPFF que el FLA extraordinario para pagar a los proveedores no ha llegado después de trece años.

Desde el PSPV, José Díaz puso en valor el aumento de la financiación del Gobierno: “Se retratan las mentiras de la Generalitat del Ventorro”. Y aplaudió la "valentía" del Gobierno de presentar un nuevo modelo de financiación en enero “con más recursos para todas las comunidades”, que reducirá la actual brecha de desigualdad y que atacará el “dumping fiscal”.