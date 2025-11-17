Perspectivas económicas
Cuerpo destaca que la economía española mantiene el pulso del crecimiento
Tanto el Gobierno como la Comisión Europea elevan al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025
EFE
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que los datos corroboran que la economía española mantiene el pulso del crecimiento, lo que ha llevado al Gobierno a revisar al alza el cuadro macroeconómico.
Durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para dar cuenta del plan de recuperación, Cuerpo ha confirmado que mañana se elevará dos décimas, al 2,9 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2025.
Según ha dicho, la actualización del Ejecutivo está en línea con la revisión de la Comisión Europea, que este lunes ha mejorado también al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025 y al 2,3 % la de 2026.
"El Gobierno, de la mano de estos últimos datos que mantienen el pulso de crecimiento como decía y en línea con lo que están haciendo otros analistas, va a actualizar también su cuadro macro para el año 2025, elevando nuestras previsiones", ha explicado.
- Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa
- Emotivo reencuentro de la promoción del 65 de 'la Consolación' de Ibiza
- Un hotel de cinco estrellas de Ibiza no tendrá que indemnizar a una mujer que se cayó en su piscina
- Casi 8.000 turistas menos cada día durante esta temporada en Ibiza
- Se libra de la cárcel por narcotráfico en Ibiza gracias a un error de la Guardia Civil
- Tenía un kilo de cocaína en su casa de Ibiza para 'consumo personal': condenado a seis años de cárcel
- Izan Llunas, de Ibiza al Benidorm Fest: 'Quiero llevar la bandera de Ibiza a todos lados
- Prostitución en Ibiza: de la calle a Internet