Comprar una vivienda en nuda propiedad: ventajas e inconvenientes

El sector inmobiliario se encuentra en un momento muy tensionado por la baja oferta de vivienda y la alta demanda de compradores. Esta ecuación, entre otros factores, provoca que los precios suban. Existen situaciones especiales que abaratan una vivienda, como que la propiedad esté okupada o en ruina.

Otra de ella es adquirir un piso bajo la fórmula de nuda propiedad, un régimen jurídico en el que el comprador obtiene la titularidad del inmueble, pero no su uso inmediato, ya que este se mantiene en manos del usufructuario, que puede seguir residiendo en la vivienda hasta que finalice su derecho de usufructo.

Este tipo de operació suele ofrecer precios más bajos que el mercado tradicional y se ha convertido en una alternativa interesante para inversores o compradores que no necesiten ocupar la vivienda de forma inmediata. Esta cesión puede ser de por vida o por un período determinado.

Ventajas

La opción de vender la nuda propiedad de una vivienda permite a los dueños de avanzada edad obtener liquidez a través de la venta de su inmueble y mantener a la vez el derecho a vivir en el mismo hasta que fallezcan

Ambas partes salen beneficiadas de distanta manera en este acuerdo. De un lado, el comprador pagará un menor precio de compra por no poder poseer el inmueble durante unos años. De otro lado, el vendedor puede seguir usando la propiedad, recibir el dinero de la venta al instante y que todo queda escriturado ante notario.