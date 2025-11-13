Las viviendas asequibles, en peligro de extinción

Las viviendas son cada vez más caras. La escasez de obra nueva y de viviendas usadas en venta frente a una creciente demanda ha sido una de las causas de que los precios se hayan disparado y se encuentren de media un 48,5% más caros que hace un lustro en España, según ha informado el portal inmobiliario Idealista.

Precisamente, este diario publica este jueves que la construcción de vivienda nueva en Ibiza está orientada al alto 'standing' y que las unifamiliares son las que más aumentan, según los datos facilitados por el Colegio de Arquitectos.

El stock de vivienda por debajo de los 200.000 euros ha pasado de suponer el 60% de todos los anuncios del portal inmobiliario a representar el 37,6%, una caída de más de 22 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2025.

Este dato se corrobora con una subida del resto de rangos de precios, como el incremento de 2,7 puntos en el peso de las casas en venta entre los 200.000 y los 300.000 euros, para establecerse ahora en el 18,6% de la oferta, el tercer peso más destacado del mercado; o los más de cuatro puntos de aumento entre los 300.000 y los 400.000 euros, y un 12,7% del stock nacional; o el 7,6% que representan los inmuebles entre 400.000 y 500.000 euros, tras crecer más de tres puntos frente a 2020.

Aquellas de más de 500.000 euros, con más de 12 puntos de crecimiento, representan el 23,5% del mercado, el segundo más alto, que duplica su peso en el cómputo general.

Las casas más asequibles prácticamente vuelan, mientras que las más caras están más tiempo a la venta y, por tanto, pesan más en el global del stock nacional, detallan desde Idealista.

La falta de vivienda en venta encarece los precios. / P.J. Oliver

Las capitales donde más se reduce la vivienda barata

El estudio de Idealista destaca que todas las ciudades han visto desaparecer el stock de las viviendas por debajo de los 200.000 euros. Los descensos más acusados se han producido en Pontevedra, Albacete, seguido por Valencia, Granada, Guadalajara y Málaga, que dejan a estas casas más baratas por debajo del 50% del total de la oferta existente en estas capitales.

De hecho, en Málaga se han tornado las tablas, y las viviendas por debajo de esos 200.000 euros han pasado de representar el 45,3% en 2020 a apenas el 11,5% en 2025, para dejar paso a las viviendas más caras. En Valencia, también ha pasado algo similar.

En Palma, las viviendas por debajo de esos 200.000 euros prácticamente desaparecen y representan el 4,4% del mercado, un 14,5% menos que en 2025. Hace cinco años representaba el 18,8% del total. De 200.000 a 300.000 euros representan el 7,5% (-16,5%) y de 300.000 a 400.000, el 13,3% (-1,9%).

En San Sebastián, la capital con los precios de la vivienda más caros de España, la bajada de la oferta más asequible supone que prácticamente desaparezca del mercado: representa el 1,7% de toda su oferta residencial en el mercado.

Si en 2020 había 41 capitales en las que la oferta de viviendas a la venta por debajo de los 200.000 euros representaba más del 50% de todo el stock en el mercado, ahora, cinco años después, son solo 21 ciudades por encima de ese porcentaje, aunque en 38 de ellas el peso de estas propiedades más baratas sigue siendo el más relevante.

Edificios de vivienda de obra nueva. / Francisco Calabuig

Más de la mitad de la oferta supera el medio millón de euros

Por el lado contrario, en las dos grandes capitales españolas, y en mercados donde la vivienda ha subido más de un 70% en los últimos cinco años, las casas por encima de los 500.000 euros representan el grueso de la oferta disponible en venta.

Destacan San Sebastián (67,2%) y Palma (62%), por delante de Madrid (50,5%), Barcelona (40,6%) y Málaga (33,8%), pero en todas las viviendas más caras representan el peso más destacado de todo el mercado residencial en venta.

En la isla de Ibiza también se reproduce este patrón, según los datos de Idealista consultados por este diario este verano. Además, una de cada cuatro viviendas a la venta en Ibiza es de 'ultralujo', cuesta más de tres millones de euros.

Los incrementos en estos tramos de precios han sido bastante significativos, sobre todo en Palma y San Sebastián. Además, por primera vez, más de la mitad de la oferta de vivienda en venta en Madrid supera el medio millón de euros.

En Barcelona, todavía las viviendas más caras no llegan a la mitad de la oferta residencial, pero ya superan a cuatro de cada 10 inmuebles en venta y subió más de 11 puntos en el último lustro.

Málaga completa este quinteto entre los precios más altos en el mercado, tras experimentar un incremento de casi 17 puntos porcentuales en las viviendas más caras, y duplicando su peso en el mercado, pasando del 16,9% al 33,8% actual, colocándose además como el rango de precios más destacado de la capital de la Costa del Sol.

Finalmente, el estudio destaca que la mayoría de las capitales de provincia ha duplicado el peso de estas viviendas más caras en el total de su oferta residencial en venta. Al menos 33 de estas ciudades cuentan con el doble de oferta por encima de los 500.000 euros que hace cinco años.