Hacienda permitirá recuperar la deducción por vivienda habitual a quienes compraron antes de 2013: te explicamos cómo pedirla
Muchos contribuyentes que habían perdido el derecho a desgravar parte de los pagos de su préstamo podrán rectificar su declaración
La Agencia Tributaria ha flexibilizado los criterios para aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual, una ventaja fiscal eliminada en 2013 pero que aún beneficia a quienes adquirieron su casa antes de esa fecha.
El cambio llega tras una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que modifica la interpretación sobre cómo debe entenderse la inversión en vivienda habitual. A partir de ahora, quienes usaron el dinero obtenido por la venta de su vivienda para amortizar la hipoteca podrán volver a incluir esas cantidades en la deducción del IRPF.
Esto supone que muchos contribuyentes que habían perdido el derecho a desgravar parte de los pagos de su préstamo podrán rectificar su declaración y solicitar la devolución correspondiente. Podrán beneficiarse quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y aún están dentro del régimen transitorio de deducción. En la práctica, afecta a los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024 que no hayan prescrito.
¿Cuánto puede ahorrarse?
El ahorro puede ser significativo: la deducción permite aplicar hasta un 15% de las cantidades pagadas por la vivienda —capital e intereses— con un límite anual de 9.040 euros, lo que equivale a un máximo de 1.356 euros por ejercicio.
Para reclamar, los contribuyentes deben verificar que cumplen los requisitos, reunir la documentación de compra, amortización o venta de la vivienda, y presentar una declaración rectificativa ante la Agencia Tributaria.
