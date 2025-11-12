Hacienda permitirá recuperar la deducción por vivienda habitual a quienes compraron antes de 2013: te explicamos cómo pedirla

La Agencia Tributaria ha flexibilizado los criterios para aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual, una ventaja fiscal eliminada en 2013 pero que aún beneficia a quienes adquirieron su casa antes de esa fecha.

El cambio llega tras una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que modifica la interpretación sobre cómo debe entenderse la inversión en vivienda habitual. A partir de ahora, quienes usaron el dinero obtenido por la venta de su vivienda para amortizar la hipoteca podrán volver a incluir esas cantidades en la deducción del IRPF.

Esto supone que muchos contribuyentes que habían perdido el derecho a desgravar parte de los pagos de su préstamo podrán rectificar su declaración y solicitar la devolución correspondiente. Podrán beneficiarse quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y aún están dentro del régimen transitorio de deducción. En la práctica, afecta a los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024 que no hayan prescrito.

¿Cuánto puede ahorrarse?

El ahorro puede ser significativo: la deducción permite aplicar hasta un 15% de las cantidades pagadas por la vivienda —capital e intereses— con un límite anual de 9.040 euros, lo que equivale a un máximo de 1.356 euros por ejercicio.

Para reclamar, los contribuyentes deben verificar que cumplen los requisitos, reunir la documentación de compra, amortización o venta de la vivienda, y presentar una declaración rectificativa ante la Agencia Tributaria.