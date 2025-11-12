Bodas.net, el Booking de los casorios, inicia un ere para despedir a 175 trabajadores en Barcelona

El portal Bodas.net, una suerte de Booking de las bodas, ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 175 trabajadores de sus oficinas del centro de Barcelona. La reestructuración afectará hasta el 28% de su plantilla allí empleada, de 622 trabajadores, según los datos presentados ante el registro mercantil referentes al ejercicio 2024, y obedece a causas organizativas, según ha alegado la empresa. La compañía notificó el expediente el pasado viernes 31 de octubre y enfila un proceso negociador que vence el próximo 28 de octubre, según ha podido confirmar este medio de distintas fuentes conocedoras de las conversaciones.

Bodas.net es una compañía propiedad de la multinacional The Knot Worldwide’s y que en España opera bajo la sociedad mercantil Wedding Planner S.L.. Es uno de los principales operadores del mercado nupcial, hasta el punto de que la marca afirmaba hace unos años que el 80% de las bodas que se celebran en España utilizan alguno de sus servicios. Su modelo de negocio se basa en poner en contacto personas que quieren casarse y empresas que ofrecen servicios para montar un casorio, desde floristerías, hasta restaurantes, pasando por peluquería o maquillaje o bandas de música.

"Para hacer frente al actual momento de rápida transformación tecnológica y hacer realidad nuestra visión, estamos remodelando nuestra forma de trabajar, simplificando la toma de decisiones, operando con mayor enfoque y dotando a los equipos de las herramientas y capacidades adecuadas, con el fin de crear productos más innovadores, prestar un mejor servicio a nuestros clientes y posicionar a la empresa para el éxito a largo plazo. Como parte de esta transformación, se verán afectados varios puestos de trabajo a medida que reestructuramos la organización para el crecimiento futuro", afirma un portavoz de la compañía, a preguntas de este medio.

Bodas.net recurre a un ere pese a cerrar con ebitda positivo, un incremento de ventas y una disminución de su deuda el ejercicio 2024. Según el balance presentado en el registro mercantil, facturó un total de 86,5 millones de euros, lo que representó un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, y plasmó un 'ebitda' (beneficios sin contar amortizaciones) de 23,6 millones de euros. Si bien el resultado neto del ejercicio fue negativo, con una pérdida de 5,1 millones de euros, unos números rojos un 64% inferiores a los registrados en 2023.

"Actualmente estamos trabajando en el proceso de negociación para acordar el número definitivo de empleados afectados en España. España sigue siendo un centro neurálgico para nuestro negocio global, así como un mercado importante para nuestro futuro, y estos cambios nos ayudarán a prepararnos para seguir cosechando éxitos", afirman desde la corporación.

La compañía ha decidido recortar parte de su plantilla en Barcelona y los sindicatos sospechan que la actividad que hasta ahora realizaban dichos empleados o bien la automatizarán a través de inteligencia artificial o bien la deslocalizarán a ubicaciones de otros países donde la multinacional tiene actividad. Esta compañía tiene su sede principal en Chevy Chase (Maryland, EE UU) y centros de operaciones y oficinas en Galway (Irlanda), Gurugram (India) y distintas ciudades estadounidenses, como Nueva York, Washington D.C., Omaha y Austin, según figura en su página web.

Según explican desde el sindicato CCOO, las negociaciones se encuentran ahora mismo en el ecuador del proceso y desde la dirección todavía no han puesto cuantías indemnizatorias encima de la mesa. Desde la central trasladan que trabajan para tratar de minimizar al máximo los despidos y lograr la máxima compensación para las personas que se acaben viendo afectadas por el expediente.

Cascada de eres en las oficinas de Barcelona

Una vez se cierre el expediente, Bodas.net se sumará a la lista de las compañías, como el fabricante de embalajes MM Fiberpackaging, el productor de polímeros Plastiverd, el 'call center' CPM o la productor de cava Freixenet, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya. El sector de las oficinas y despachos de Barcelona se ha visto especialmente afectado por este tipo de reestructuraciones y diversos portales populares entre los usuarios han aplicado recortes de personal o directamente han deslocalizado sus servicios. Es el caso, por ejemplo, de Booking, que despidió a un tercio de su plantilla en las oficinas barcelonesas que tienen en Via Laietana.

También aplicó un ere la subcontrata de Meta que hasta ahora se encargaba de la moderación de contenidos de sus plataformas desde la Torre Glòries. Telus finiquitó a los 2.059 profesionales que allí empleaba el pasado mes de mayo. El de oficinas y despachos es un sector que está sufriendo especialmente la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías asociadas, si bien desde Bodas.net insisten en que su decisión nada tiene que ver con ello, ya que esta la ven "como una herramienta útil para mejorar sus dinámicas de trabajo y la experiencia del usuario, no para reemplazar los miembros de nuestro equipo".

Desde hace dos años, prácticamente el tiempo que hace que los 'chatbot' conversacionales -como Chat GPT- se abrieron al público general, en la provincia de Barcelona se han perdido casi 3.000 empleos en este ramo de actividad, según un estudio que ha hecho público esta misma semana la Cambra de Comerç de Barcelona.

Según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat, en lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.