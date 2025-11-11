Adamed Laboratorios: ciencia útil para la salud de todos

Recibir el Premio a la Innovación, a la Excelencia y al Compromiso Social en la Industria Farmacéutica ha supuesto para Adamed Laboratorios un respaldo simbólico y estratégico al esfuerzo colectivo de su equipo en España. Así lo expresa Francisco Javier Domingo, Corporate Affairs Head de la compañía: “Este galardón valida nuestra apuesta por la innovación como palanca de cambio en la industria farmacéutica y refuerza nuestra visión de contribuir activamente a la salud pública”.

Más allá del reconocimiento, el premio llega en un momento clave, marcado por importantes retos para el sector. Entre ellos, la posible modificación de la Ley del Medicamento, la disparidad en el acceso a tratamientos entre comunidades autónomas o la necesidad de adaptar la legislación a la realidad sanitaria actual. Desde Adamed, creen firmemente que “la industria debe ser un interlocutor indispensable en cualquier cambio del marco regulatorio”, no solo para aportar conocimiento y experiencia, sino para contribuir a un sistema más equitativo y sostenible.

También se enfrentan a desafíos internos: mantener su liderazgo en innovación, desarrollar nuevas formulaciones terapéuticas, optimizar los procesos mediante digitalización y responder al creciente número de enfermedades crónicas. Para Adamed, estos retos son también oportunidades de transformación.

Francisco Javier Domingo, Corporate Affairs Head de Adamed Laboratorios / D. R.

Innovación farmacéutica para una medicina más cercana

Adamed Laboratorios enfoca su futuro desde una perspectiva clara: consolidarse como un referente en España, expandirse internacionalmente y seguir investigando. “Queremos desarrollar terapias más eficaces, accesibles y cómodas para los pacientes. Esto incluye nuevas vías de administración, combinaciones multicomponente o mejoras en la adherencia terapéutica”, explica Francisco Javier Domingo.

Para ello, la compañía cuenta con más de 200 científicos en Europa que trabajan en el desarrollo de medicamentos innovadores y genéricos de última generación. Además, sus instalaciones de I+D se sitúan entre las más avanzadas del continente. En este ecosistema, la digitalización también ocupa un papel relevante, al igual que la apuesta por una medicina personalizada que responda al aumento de enfermedades crónicas.

Una de sus últimas novedades en el mercado español es un tratamiento financiado por el Sistema Nacional de Salud para dejar de fumar, una apuesta que responde a una necesidad urgente catalogada por la OMS como epidemia. “Este tipo de terapias no solo mejoran la salud individual, también tienen un impacto social y económico muy relevante”.

Adamed apuesta firmemente por que la innovación no se quede solo en el laboratorio. Sus productos buscan mejorar aspectos reales de la vida del paciente: accesibilidad, comodidad y eficacia, sin dejar de lado la sostenibilidad de los sistemas de salud donde opera.

Galardonados en los Premios Empresariales 2025 / D. R.

De Polonia a España: una filosofía que traspasa fronteras

Adamed Pharma nació en Polonia en 1986 gracias a la visión del doctor Marian Adamkiewicz, quien apostó por la investigación y el desarrollo como motores para transformar la medicina. Con esa misma filosofía, Adamed Laboratorios comenzó su andadura en España en 2009. “El objetivo era claro: trasladar al mercado nacional la experiencia internacional del grupo y ofrecer medicamentos diferenciados en un entorno competitivo como el europeo”, cuenta el Corporate Affairs Head.

Desde entonces, la filial española ha logrado consolidarse como un socio relevante para el sistema sanitario, con un porfolio que incluye más de 20 moléculas en áreas clave como psiquiatría, neurología, cardiología y oncología, con especial foco en el cáncer de mama. “Nuestro compromiso es que estas terapias lleguen al mayor número de personas posible, trabajando siempre de la mano con profesionales sanitarios y adaptándonos a las necesidades reales del sistema”, añade.

Esa apuesta se traduce también en producción responsable, selección rigurosa de materias primas y una fuerte inversión local que genera empleo cualificado. “Queremos seguir generando valor en España, reforzando nuestra presencia y contribuyendo al bienestar de la sociedad”.