Aviación
Ryanair descarta el papel y sólo aceptará tarjetas de embarque 100% digitales
La aerolínea alega que esta transición ofrecerá una experiencia de viaje más "rápida, inteligente y sostenible"
EP
Ryanair pasará a aceptar solo tarjetas de embarque 100% digitales a partir de este miércoles, 12 de noviembre, por lo que los pasajeros no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque en papel.
De esta forma, los clientes de la aerolínea tendrán que usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación myRyanair durante el 'check in' para embarcar en su vuelo de Ryanair.
Ryanair alega que esta transición ofrecerá una experiencia de viaje más "rápida, inteligente y sostenible".
El director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, ha declarado que la compañía está a menos de una semana de su paso a tarjetas de embarque 100% digitales, lo que significa que a partir del miércoles los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tajerta de embarque en papel.
Por ello, la aerolínea ha señalado que el 80% de los pasajeros ya utilizan las tarjetas de embarque digitales, pero recuerda al resto que aún imprimen tarjetas de embarque que descarguen la app myRyanair antes del paso a tarjetas digitales.
