MIT School: Educación Integral y Multilingüe con Visión de Futuro

En el corazón del Parque Tecnológico de Andalucía, MIT School Málaga se ha convertido en uno de los centros educativos más avanzados del país. Su propuesta va más allá de un currículo académico sobresaliente: apuesta por una formación que abarca todas las dimensiones del ser humano, desde lo físico hasta lo energético, combinando innovación tecnológica, multilingüismo y una sólida educación en valores.

Este enfoque integral nace de la visión de su fundador y director, Javier Díaz Cabrera, quien desde 2002 viene construyendo lo que define como el “colegio perfecto”. La experiencia como docente y directivo en un centro internacional le permitió detectar carencias en la enseñanza del inglés y, al mismo tiempo, vislumbrar el impacto que tendría la revolución tecnológica en la educación. De esa reflexión surgió un proyecto educativo singular, capaz de armonizar la enseñanza clásica con los retos del siglo XXI.

Un modelo educativo completo y adaptado a los nuevos tiempos

La esencia de MIT School radica en un modelo integral que entiende la educación como una herramienta para el desarrollo completo del ser humano. “Queremos garantizar que nuestros alumnos reciben la mejor educación posible teniendo en cuenta el entorno tan cambiante en el que se van a desenvolver”, afirma Javier Díaz Cabrera.

Desde Infantil hasta Secundaria, el centro forma a sus estudiantes en cinco planos: físico, mental, emocional, energético y social. Además, inculca valores como el respeto, la cortesía, la disciplina o la dedicación, claves para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo.

Este compromiso con la formación integral se traslada también a la dimensión tecnológica. MIT School fue uno de los pocos centros capaces de mantener sus clases desde el primer día de la pandemia gracias a su experiencia previa en entornos digitales. Hoy, cuenta con pizarras inteligentes, impresoras 3D, dispositivos móviles y asignaturas como Programación en Realidad Virtual con UNITY, que hacen del aprendizaje una experiencia dinámica y conectada con el futuro.

Multilingüismo, intercambios y visión global

Uno de los grandes pilares del centro es el multilingüismo. MIT School es el único colegio de Málaga bilingüe en inglés en todas las etapas educativas, e incluye el chino mandarín como asignatura obligatoria desde los tres años, además del alemán desde 3º de Primaria.

También es centro examinador oficial Cambridge Platinum, y el único en Europa acreditado para evaluar exámenes oficiales de chino. Además, ofrece el Diploma Dual, que permite cursar simultáneamente el bachillerato español y estadounidense.

Todo ello se refuerza con intercambios internacionales en EE. UU., China y Alemania, que consolidan una enseñanza práctica, cultural y adaptada a un entorno global. “El propósito final es formar ciudadanos globales, capaces de comunicarse en varios idiomas y comprender diferentes culturas”, afirma el director.

A lo largo de su trayectoria, MIT School ha acumulado numerosos reconocimientos, como estar seleccionado entre los cinco mejores colegios internacionales de España en 2023 o el galardón de los European Educational Awards en París. A esa lista se suma ahora el Premio Proyecto Educativo Innovador como Mejor Centro Bilingüe de Andalucía, un reconocimiento que, “refuerza nuestro compromiso con una educación de excelencia, integral y conectada con el mundo real. Cada reconocimiento es un reflejo del esfuerzo de nuestra comunidad educativa: estudiantes, padres y profesores”.

Con la mirada puesta en el futuro, el colegio contempla una expansión progresiva a Madrid, Valencia y China, además de fortalecer alianzas con centros de Málaga y Andalucía para elevar conjuntamente el nivel educativo regional. Su objetivo: consolidarse como el centro de referencia en la enseñanza de idiomas en Málaga, manteniendo intacta su filosofía humanista y multidimensional.