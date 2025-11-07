Bizum llega a los menores: ahora los adolescentes también podrán enviar dinero
Podrán usar esta herramienta desde sus cuentas bancarias para gestionar su dinero, siempre bajo la supervisión de sus tutores legales
Hasta ahora, Bizum era territorio exclusivo de los mayores de edad. Pero eso está a punto de cambiar. El Banco de España ha confirmado que la popular plataforma de pagos móviles permitirá también a los menores enviar y recibir dinero, e incluso realizar compras online, siempre bajo la supervisión de sus tutores legales.
Aunque por norma general el servicio exige ser titular de una cuenta bancaria y disponer de un teléfono móvil, muchas entidades permiten que los menores abran cuentas a su nombre, gestionadas junto a sus padres. En esos casos, serán ellos quienes autoricen y controlen el uso de Bizum, fijando límites de gasto y cantidad por operación.
Para poder utilizarlo, basta con acudir a un banco que ofrezca el servicio, disponer de una cuenta corriente específica para jóvenes y activar Bizum desde la aplicación móvil de la entidad. Desde ahí, los padres podrán decidir quién puede enviar dinero, cuánto y con qué finalidad.
¿Cuál es el objetivo?
El Banco de España destaca que esta novedad tiene un componente educativo importante: ayudará a los adolescentes a aprender a manejar pequeñas cantidades, asumir responsabilidades económicas y entender el valor del dinero en un entorno digital. Además, la herramienta permite recibir de forma sencilla la 'paga' semanal, compartir gastos entre amigos o disponer de efectivo en caso de emergencia.
Eso sí, la institución recuerda que, aunque Bizum es una plataforma segura, conviene enseñar a los menores a usarla con precaución: desconfiar de enlaces o mensajes sospechosos, no compartir datos personales y consultar siempre con sus tutores antes de aceptar o realizar un pago.
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia
- Tamara, paciente de Ibiza: «Llevo un mes y medio esperando que Traumatología me saque una púa de cactus que me atraviesa el dedo»
- La Justicia ordena desalojar el supermercado que funciona como albergue ilegal en Ibiza
- Desarticulada una macrorred de narcotráfico que introducía droga en Ibiza: 76 detenidos y 71 registros
- Vecinos y comerciantes de es Pratet tras la lluvia: 'Da asco ver mierda por todos lados
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera