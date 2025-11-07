Bizum llega a los menores: ahora los adolescentes también podrán enviar dinero

Hasta ahora, Bizum era territorio exclusivo de los mayores de edad. Pero eso está a punto de cambiar. El Banco de España ha confirmado que la popular plataforma de pagos móviles permitirá también a los menores enviar y recibir dinero, e incluso realizar compras online, siempre bajo la supervisión de sus tutores legales.

Aunque por norma general el servicio exige ser titular de una cuenta bancaria y disponer de un teléfono móvil, muchas entidades permiten que los menores abran cuentas a su nombre, gestionadas junto a sus padres. En esos casos, serán ellos quienes autoricen y controlen el uso de Bizum, fijando límites de gasto y cantidad por operación.

Para poder utilizarlo, basta con acudir a un banco que ofrezca el servicio, disponer de una cuenta corriente específica para jóvenes y activar Bizum desde la aplicación móvil de la entidad. Desde ahí, los padres podrán decidir quién puede enviar dinero, cuánto y con qué finalidad.

¿Cuál es el objetivo?

El Banco de España destaca que esta novedad tiene un componente educativo importante: ayudará a los adolescentes a aprender a manejar pequeñas cantidades, asumir responsabilidades económicas y entender el valor del dinero en un entorno digital. Además, la herramienta permite recibir de forma sencilla la 'paga' semanal, compartir gastos entre amigos o disponer de efectivo en caso de emergencia.

Eso sí, la institución recuerda que, aunque Bizum es una plataforma segura, conviene enseñar a los menores a usarla con precaución: desconfiar de enlaces o mensajes sospechosos, no compartir datos personales y consultar siempre con sus tutores antes de aceptar o realizar un pago.